Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine kazandırıyorlar

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da nisan ayında hizmete açılan Selçuk Hatun Termal Tesisi "hacamat, sülük, ozon, mezoterapi, akupunktur, refleksoloji, fitoterapi ve hipnoz" gibi geleneksel tamamlayıcı tedavi yöntemlerini sağlık turizmine kazandırıyor.

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesinin ortak konsorsiyumunda yaklaşık 3 yıl önce planlanan "yap-işlet-devret" modeliyle özel bir şirket tarafından hayata geçirilen tesis, Türk hamamı, spor salonu ve geleneksel tamamlayıcı tedavi ünitesinden oluşuyor.

Geleneksel tamamlayıcı tedavi ünitesi, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığının onayıyla 8 branşta hizmet veriyor.

Geleneksel tamamlayıcı tedavi ünitesinin sorumlusu Uzm. Dr. Kamuran Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin sağlık turizmi amacıyla yapılan bir kompleks olduğunu söyledi.

Çelik, "Sağlık Bakanlığının onay verdiği 15 uygulama alanı var. Şu anda 8 alanda ruhsatlandırmamızı tamamladık. Dokuzuncu olarak apiterapiyi hizmet portföyümüze ekleyeceğiz. Hamamlar kısmı dışında da SPA ve çamur banyosu alanlarımız var. Bu konuyla ilgili de halkımıza çeşitli hizmetler sunmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Burada modern bir darüşşifayı hedefledik"

Sağlık Bakanlığının hedefleri doğrultusunda koruyucu hekimliğin ön plana çıktığını dile getiren Çelik, ünitede hacamat (kupa tedavisi), sülük uygulama, ozon tedavisi, mezoterapi, akupunktur, refleksoloji, fitoterapi ve hipnoz alanında tamamlayıcı tedavi uygulamaları yaptıklarını anlattı.

Çelik, tedavi kısmının özel bir ruhsatlandırmaya sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığının onayı ve Bakanlık oluruyla bize yetki verildi. Biz burada modern bir darüşşifayı hedefledik. İnsanların birçok şeyi yan yana bulabileceği, dinlenebileceği, gerekirse hekime danışabileceği, kronik ağrısı nedeniyle defalarca acil servise gitmek yerine mevcut tedavilerini daha da kolaylaştıracak yöntemlerle hizmet veriyoruz. Beslenme önerileriyle diyabet hastalarına destek oluyoruz. Kronik ağrısı olan hastalara mevcut tedavilerinin haricinde spor veya egzersiz planlarını çıkarıyoruz. Çamur banyosunda eklem rahatsızlıklarında lokal ya da tüm vücuda çamur uygulaması şeklinde hizmet veriyoruz."

- "Yeniden canlandırmak istiyoruz"

Geleneksel tedavi yöntemlerini, sağlık turizmine kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Geçmişten gelen ve birikimimiz olan 'Anadolu tıbbı' denilen kavramı turistlerle buluşturmaya çalışacağız. 'Sağlık turizmi' denildiği zaman organ naklinden kronik ağrı tedavisine ve yaşlı bakımına kadar ciddi bir alana hitap ediliyor. Yakın planda bunlarla ilgili girişimler yapacağız. Çok daha kaliteli işler ve yeni projeler ortaya koyacağız. Bu projeler ışığında Bursa'nın marka değerini artırmak istiyoruz. Öz kültürümüzde var olan modern darüşşifa mantığını yeniden canlandırmak istiyoruz. Bitmiş, hasta olmuş bir toplum yerine akut, daha hızlı müdahalelerle daha canlı ve iç içe bir toplum yapısını hedefliyoruz."

- "Güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Tesisin yöneticilerinden Suat Çelik de aslen Tokatlı olduğunu, 35 yıldır Bursa'da yaşadığını ve ailesinin uzun yıllardır hamam işletmeciliği yaptığını anlattı.

"Bu iş bize dedelerimizden miras. Yaklaşık 200 yıldır yaptığımız bir iş. Yeni kuşak olarak farklı konseptte, Türkiye'de sayılı tesisler arasına girebilecek bir tesisi Bursa'da halkın hizmetine sunduk." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Müşterilerinden çok güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gelenler burayı çok beğeniyorlar. Günlük ortalama 150 vatandaşımızı ağırlıyoruz. Bu tarz eserleri geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu zamana kadar işletmeler geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Vatandaşlar yenilik arıyor. Bu tesis bu anlamda kentte bir ilk."







