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Geleneksel Sünnet Şöleninin 16’ncısı gerçekleştirildi

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninin 16’ncısı bu yıl da görkemli bir programla devam etti.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:13
Geleneksel Sünnet Şöleninin 16’ncısı gerçekleştirildi

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninin 16’ncısı bu yıl da görkemli bir programla devam etti. Yapılan şölende 6 ile 14 yaş grubundaki 138 çocuğun sünnet merasimi gerçekleştirilirken çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.


Programa; Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.


Sünnet Şöleni’nde çocuklarla ve aileleri ile tek tek ilgilenip hatıra fotoğrafı çektiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çocukların geleceğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, “Bugün bu şölenle birlikte çocuklarımız delikanlılığına ilk adımlarını atıyor. Bizler çocuklarımızın bu toplum için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız ve çocuklarımızın geleceğinin her şeyden önemli olduğunu sürekli vurguluyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak bizler de sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirerek böylesine güzel bir etkinliği düzenlemiş olduk.Bu vesile ile şölenimize emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sünnet olan çocuklarımızın ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve yemek ikramı ile başlayan şölende, protokol üyeleri ile sünnet çocukları günün anısına toplu fotoğraf çekildi. Şölen sonunda çocuklara Adapazarı Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:13
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