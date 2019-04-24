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"Geleneksel sporların hak ettiği yeri bulmasını amaçlıyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan:- "Geleneksel sporlarımız, bize ait bizim olan sporlardır. Bunların da diğer spor dallarının yanında hak ettiği yeri bulabilmesini amaçlıyoruz. Geleneksel sporlarla vermeye çalıştığımız bu mesajın kültürün başka alanlarında da gençlerimizde karşılık bulacağını düşünüyoruz"

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:57
"Geleneksel sporların hak ettiği yeri bulmasını amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız, bize ait bizim olan sporlardır. Bunların da diğer spor dallarının yanında hak ettiği yeri bulabilmesini amaçlıyoruz. Geleneksel sporlarla vermeye çalıştığımız bu mesajın kültürün başka alanlarında da gençlerimizde karşılık bulacağını düşünüyoruz." dedi.

Üsküdar'daki Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, burada öğrencilerle ok atıp ve mangala oynadı.

Eğitmenler eşliğinde ok atıp Mas Güreşi ve mangala oynayan öğrenciler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Bilal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konfederasyon olarak İstanbul, Konya ve Aksaray'daki milli eğitim müdürlükleri ile okullarda geleneksel sporların tanıtımına ilişkin faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda mangala oyunu, mas güreşi ve geleneksel okçuluğu tanıttıklarını dile getiren Erdoğan, "Biz bu faaliyeti 3 yıldır yapıyoruz. Sene boyunca okullara gidiyoruz. Okullarda özellikle ortaokullarda bir mas güreşi minderi ve seti ile 20 kadar mangala ile öğrencilerimize mas güreşini öğretiyoruz. Mas güreşi, bizim eski Yakut Türklerinin eski bir sporu. Çok eğlenceli, keyifli bir spor." diye konuştu.

Erdoğan, buradaki amaçlarının çocukları geleneksel sporlarla tanıştırmak olduğunu ifade ederek, "Okullara iki hedef ve hocalarımızın getirdiği yaylarla çocuklarımıza ok attırmayı hedefliyoruz. Buradan sonra ilgisini çeken veya hayatının bundan sonrasını okçuluğa merak salan çocuklarımız, spor kulüplerimize giderek bunu yapabiliyorlar" dedi.

Okullardaki etkinliklerde, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun her yıl yaptığı festivali de tanıttıklarını anlatan Erdoğan, bugün burada bu yılki 99'uncu okulda olduklarını söyledi.

- "Öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor"

Erdoğan, ilk yıldan bu yana görme engelliler okullarına gidip mangala turnuvası yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her sene Okullararası Türkiye Görme Engeliler Mangala Turnuvası yapıyoruz. Finali de festivalimizde gerçekleştiriyoruz. Buradaki maksadımız, çocuklarımızın geleneksel sporlarımızı tanıması. Geleneksel sporlarımız, bize ait bizim olan sporlardır. Bunların da diğer spor dallarının yanında hak ettiği yeri bulabilmesini amaçlıyoruz. Geleneksel sporlarla vermeye çalıştığımız bu mesajın kültürün başka alanlarında da gençlerimizde karşılık bulacağını düşünüyoruz."

Bu çalışmaya destek veren milli eğitim müdürlüklerine de teşekkür eden Erdoğan, "Gittiğimiz okullara hem mangalaları hem mas güreşi minderlerini bırakıyoruz. Çocuklar çok eğleniyorlar. Gittiğimiz bütün okullarda öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Erdoğan, Konya, Aksaray ve İstanbul dışında, imkanlar el verdiğince bu etkinlikleri diğer illerde de yapmak istediklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 13:57
  1. Bilal Erdoğan
  2. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğa
  3. Etnospor
  4. Mangala
  5. Mas Güreşi
  6. okçuluk

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