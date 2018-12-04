THY- Euroleague
0553 313 94 23

Geleneksel sporlarda atlı cirit branşı federasyon olacak

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) Başkanı Hakan Kazancı, altı ciriti önemsediklerini ve bu branşta ayrı bir federasyon oluşturacaklarını açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 11:08
Geleneksel sporlarda atlı cirit branşı federasyon olacak

Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı cirit branşının ayrı bir federasyon olması için çalıştıklarını söyledi.

Federasyonun mali genel kurulunda kendisine yönelik yapılan eleştirileri, "İnsan nefis yapısını tamamen görmüş olduk." diyerek yorumlayan Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hiçbir zaman mutlu ve tamahkar olamıyor. Bir yerine iki veriyorsun, teşekkür edeceğine 'neden dört değil' diyor. Atlı ciriti diğer branşlardan ayırmadık, ayırmayacağız ve desteğe devam edeceğiz. Arkadaşlar olaya bireysel bakıyorlar. Biz genel olarak bakıyoruz. Biz onları dışlamıyoruz, dışlamayacağız. Onların görmediği, tüm Türkiye'nin gördüğü, hatta dünyada da görülen geleneksel spor branşlarında bir artış var. Atlı cirit tabii ki bizim ata sporumuz. Bizim bunu görmememiz, atlamamız mümkün değil."

 

- Federasyon bünyesinde 8 branş

 

TGSDF Başkanı Hakan Kazancı, federasyonları içinde 8 spor branşı bulunduğuna dikkati çekerek, "Hiç bir federasyonda yok. Bizim burada amacımız, geleneksel olduğu için atlı ve güreş sporları diye ikiye ayıralım. Biraz daha fazla ilgilenelim istiyoruz. Bütün talepleri göz önüne alarak böyle bir düşünceye kapıldık." değerlendirmesini yaptı.

Atlı ciritin federasyondan ayrılması konusunun seçime kadar gerçekleşebileceğini ifade eden Kazancı, "Atlı ciriti ayırma konusunda bakanlıkla istişare ediyoruz. Nasip olursa kurallar ve kanunlar çerçevesinde belki böyle bir yola gideceğiz. O zaman bu sorunu ortadan kaldırmış oluruz." şeklinde konuştu.

 

- Uluslararası müsabakalar

 

Başkan Hakan Kazancı, federasyonun milli takımı olmadığını ve resmi liglerinin bulunmadığını bu nedenle yurt dışında müsabakalara katılamadıklarını aktardı.

Bazılarının kişisel olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Kazancı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlığımız ve federasyona bağlı bir milli takımımız olmadığı için yurt dışında resmi bir müsabakaya da katılım konusu değil. Bizim resmi ve uluslararası liglerimiz olmadığı için böyle bir şey yapmamız söz konusu değil. Bazı arkadaşlarımız kişisel katılıyorlar. Bunları imkanlar doğrultusunda maddi ve manevi destekliyoruz. 2020'de Türkiye'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları bunun en güzel örneğini teşkil ediyor."

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:08
  1. atlı cirit
  2. başkan hakan kazancı
  3. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çöp konteynerine düşen işçi yaşamını yitirdi
    1. Çöp konteynerine düşen işçi yaşamını..
    2. Avrupa Adalet Divanı'ndan İngiltere..
    3. Minik Hiranur, ablasının iliğiyle..
    4. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
    7. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
    8. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
    9. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
    10. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
    13. Adana valiliği rezalete suspus
    14. TSK'nın gücüne güç katacak
    15. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
    16. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
    17. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
    18. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
    19. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
    20. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar