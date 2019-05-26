Geleneksel Sivrihisar iftarına yüzlerce vatandaş katıldı

Eskişehir’in Sivrihisar Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen ’İftar Buluşmaları’nda yüzlerce vatandaş birlikte oruç açtı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırmaları Merkezi bahçesinde düzenlenen iftara bine aşkın vatandaşın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AK Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan katıldı. İftar programı tasavvuf müziği dinletisi ile başladı. Osman Vahit Özdal ve Yunus Emre Orkestrası’nın ilahiler seslendirdiği gecede Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla dua edilerek oruçlar açıldı. İftardan önce vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Yüzügüllü, iftar sonrasında bir konuşma yaptı. Geleneksel Sivrihisar iftarına katılan herkese teşekkür eden Yüzügüllü, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Sizlerle bir arada olmakta, Ramazan ayın maneviyatı ve bereketi paylaşmakta eşsiz huzur ve mutluluk duyuruyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler içlerindeki memleket sevdasıyla, daima Sivrihisar’a sahip çıkan, siz değerli hemşirelerimizle Sivrihisar’ız. Bizler genciyle yaşlısıyla 7’den 70’e kocaman bir aileyiz. Sivrihisar, marka bir şehir olma yolunda ilerlerken bu başarı hepimize aittir. Bu başarının arkasında sizlerin desteği ve sizlerin inancı vardı. 5 yıl boyunca birlikte ürettik, birlikte gerçekleştirdik ve birlikte değerlerimize sahip çıkıp dünyaya tanıttık. Mesele bir bütün olabilmek, işini memleket sevdasıyla yapabilmek ve kimsenin yapamadığını, elini taşın altına koyabilmektir. Biz bunu birlikte başardık. Önümüzdeki süreçte de kadim ilçemizi çok daha ileriye taşıyacak proje ve eserlerle hayalini kurduğumuz Sivrihisar’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Birlikte sevineceğiz, birlikte yorulacağız, birlikte kazanacağız. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep birlikte Sivrihisar’ız” diye konuştu.