Geleneksel satranç turnuvasına büyük ilgi

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Satranç Turnuvasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Satranç sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıylabu yıl 4. Geleneksel Cumhuriyet Satranç Turnuvası ilkokullar arasında 2012-2011 doğumlu sporcular ile 2010-2009 doğumlu sporcular arasında olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Yoğun ilgi ve talebin olduğu turnuvayafarklı ilkokullardan 170 sporcu katıldı. İki gün süren turnuvada, kategorilerinde dereceye giren ilk10 sporcuya, toplamda 20 sporcuya madalyanın yanı sıra teşvik amaçlı çeşitli ödüller verildi.

Okul Müdürü Ebubekir Turmaz başta il temsilciliği ve hakem heyeti olmak üzere turnuvaya katılan tüm sporculara ve desteğini esirgemeyen fedakar ailelerine teşekkür etti.