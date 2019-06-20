Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’inde yılsonu heyecanı yaşandı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu heyecanı yaşandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu heyecanı yaşandı.

27 eğitimci ve 400’ü aşkın kursiyerin yıl içerisinde hazırlamış olduğu el emeği 192 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sakarya Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, geleneksel sanatların usta isimleri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ahşap oyma, bilimsel bitki ressamlığı, cilt, çamur şekillendirme, çini, hat, ebru, kaligrafi, katı, minyatür, sedef kakma, sır üstü porselen boyama, temel sanat eğitimi ve tezhip branşlarında el emeği eserlerin sergilendiği yılsonu sergisi 30 Ağustos Cuma gününe kadar Sakarya Sanat Galerisi’nde vatandaşların ziyaretlerine açık olacak.

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