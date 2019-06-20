0553 313 94 23

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’inde yılsonu heyecanı yaşandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu heyecanı yaşandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:54
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’inde yılsonu heyecanı yaşandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu heyecanı yaşandı.


27 eğitimci ve 400’ü aşkın kursiyerin yıl içerisinde hazırlamış olduğu el emeği 192 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sakarya Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, geleneksel sanatların usta isimleri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ahşap oyma, bilimsel bitki ressamlığı, cilt, çamur şekillendirme, çini, hat, ebru, kaligrafi, katı, minyatür, sedef kakma, sır üstü porselen boyama, temel sanat eğitimi ve tezhip branşlarında el emeği eserlerin sergilendiği yılsonu sergisi 30 Ağustos Cuma gününe kadar Sakarya Sanat Galerisi’nde vatandaşların ziyaretlerine açık olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:54
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi başarısızlığa mahkum"
    1. "ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik..
    2. UMED'den AA ve TRT sitelerine erişim..
    3. Ahlat’taki öğretmenlere ‘İleri Düzey..
    4. Genç badmintonculara millî destek
    5. Caddelerde engelli araç park yerleri..
    6. Vatandaşların dere yataklarından..
    7. Şehit İsa Karakaş’ın ismi kütüphanede..
    8. 2 gündür aranıyordu...Acı haber!
    9. 61 Camide Yaz Kur’an Kursu
    10. BATEM, turizmin hizmetinde
    11. Yalı mahallesinden Başkan Bozkurt’a..
    12. İmren öğretmenin ölümüne ilişkin eski..
    13. TOKİ kurada ev çıksa iptal edebilir..
    14. Osmangazi 200 bin çiçek ile renklenecek
    15. Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne..
    16. Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin..
    17. Kadını öldürüp silahı bahçesine gömen..
    18. Kursiyerlerden yıl sonu sergisi
    19. Erdoğan: Anketlerde manipülasyon var
    20. Kütahya’da bebek ölüm hızı binde 7,2
    21. Adıyaman’da refüj düzenlemesi
    22. Başsavcı Güre’den Başkan Beyoğlu’na..
    23. Trabzon’da şiddetli yağış beklentisi..
    24. Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik..
    25. Otomobilin çarptığı yaya, hayatını..
    26. Van’da ‘İletişim Teknikleri’ konulu..
    27. İzocam, her türlü yalıtım ihtiyacına..
    28. Kamyonlara dadanan akü hırsızı..
    29. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
    30. Polis 400 aracı inceleyerek cinayet..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!