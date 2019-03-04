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Geleneksel oyunlarla internet ortamından uzaklaşıyorlar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bilgisayar ortamından kurtulmaya çalışan çocuklar geleneksel oyunlarla vakitlerini değerlendiriyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:01
Geleneksel oyunlarla internet ortamından uzaklaşıyorlar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bilgisayar ortamından kurtulmaya çalışan çocuklar geleneksel oyunlarla vakitlerini değerlendiriyor.


Babalarından ve dedelerinden kalma olan geleneksel oyunlardan çelik çomak, misket ve çubuk saplama oyunları ile hafta sonunu değerlendiren çocuklar hayli keyifli anlar yaşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla hem bilgisayar ortamından uzak duruyor hem de dedelerinden kalma geleneğini sürdürüyorlar. Geleneksel oyunlarla zamanını geçiren çocuklardan Polat Gökçe, Enes Şaşmaz ve Ömer Gülen, çelik çomak, misket oynayarak vakit geçirdiklerini dile getirdi. Çocuklar, "Eski geleneklerimizden kalma oyunları oynuyoruz. Hafta sonunu hep burada geçiriyoruz. Bazen misket bazen de çelik çomak oynayarak internetten uzak duruyoruz. Bunu da herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Hüseyin Gökçe isimli köylü ise çocukları internet ortamından uzak tutmak için bu oyunları önerdiklerini söyledi. Gökçe, "Gençlerimizi internet ortamından uzaklaştırmak için onları sahalara ve yeşillik alanlara getirerek eski örf adetleri yaşatıyoruz. Babalarımız ve dedelerimizden kalma oyunları şuan burada oynuyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:01
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