0553 313 94 23

"Geleneksel oyunlarımız için bir olimpiyat düşünüyoruz"

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) Başkanı Mehmet Mutlu, geleneksel çocuk oyunları için bir olimpiyat düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:13
"Geleneksel oyunlarımız için bir olimpiyat düşünüyoruz"

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) Başkanı Mehmet Mutlu, geleneksel çocuk oyunları için bir olimpiyat düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Mardin'deki temaslarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Mutlu, 2010 yılında, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak ve hatırlatarak oyunlar oynatmak amacıyla kurulan federasyonun, dünya çapında çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de 40 ilde 10 binlerce çocuğa seksek, mendil kapmaca ve yakan top gibi sokak oyunlarını kurallar eşliğinde oynatarak ligler düzenlediklerini ve düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Mutlu, çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Hem bedenen hem ruhen çocukların gelişimi için geleneksel oyunlara ağırlık verdiklerine işaret eden Mutlu, branş ve oyun olarak sayıyı artıracaklarını aktardı.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Dünyada ilk defa, geleneksel oyunlarımız için bir olimpiyat düşünüyoruz. Sloganımız, çocuk oyunla, dünya çocukla büyür. Hedefimiz dünyada geleneksel oyunlarımızdan bir olimpiyat yapmak. En kolay şey çocuğa oyun oynatmak. Yeter ki siz o imkanı sağlayın."

Çocukların evlerine kapanmasını, dijital oyunlara çok fazla odaklanmasını arzulamadıklarını kaydeden Mutlu, bunun için sokak oyunlarını sisteme soktuklarını belirtti.

Mutlu, çocukların merhametle, sevgiyle büyümesini istediklerine işaret ederek, "Eğitici ve olumlu dijital oyunlar güzel. Ama hep oynanan oyunlar şiddet içeren oyunlar. Geleneksel oyunlarla çocukların birbiriyle arkadaşlık kurmasını sağladık." diye konuştu.

Çocuk oyunlarında özellikle terör mağduru çocuklara özel önem gösterdiklerini ifade eden Mehmet Mutlu, şunları kaydetti:

"Bizim oyun karavanımız da var. Güneydoğu'nun tamamını dolaşıyor. Her ilde 2 gün festival yapılıyor çocuklar için. Biz de yavaş yavaş bu illerde ligler oluşturduk. Mardin'i açtık, önümüzdeki günlerde de Şırnak ligini açacağız. Bu bölgede bunlara ihtiyaç var. Hiç forma giymemiş çocuklara forma giydirip bu oyunları oynatmaya çalışıyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:13
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu
  4. ÇOSKF
  5. Mehmet Mutlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni Zelanda çizimi
    1. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    2. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    3. Sapkın papazlar katolikleri..
    4. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    5. 43 hafız icazetini aldı
    6. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    7. İYİ Parti ve CHP’li..
    8. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    9. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    10. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    11. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    12. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    13. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    14. Denizli Valisi Karahan depremin..
    15. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    16. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    17. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    18. Lüleburgaz’da kolon kanseri testi
    19. TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri..
    20. Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle..
    21. Theresa May, Brexit için üç aylık..
    22. Kartal'da çöken binaya ilişkin..
    23. Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı
    24. Camide down sendromlu çocuklar için..
    25. Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel..
    26. Dünya Down Sendromlular Günü, Tebessüm..
    27. İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1..
    28. Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı..
    29. Edibe Sözen’den Nevruz mesajı
    30. Polislik sınavı sorularını dağıtan..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"