Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) Başkanı Mehmet Mutlu, geleneksel çocuk oyunları için bir olimpiyat düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Mardin'deki temaslarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Mutlu, 2010 yılında, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak ve hatırlatarak oyunlar oynatmak amacıyla kurulan federasyonun, dünya çapında çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de 40 ilde 10 binlerce çocuğa seksek, mendil kapmaca ve yakan top gibi sokak oyunlarını kurallar eşliğinde oynatarak ligler düzenlediklerini ve düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Mutlu, çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Hem bedenen hem ruhen çocukların gelişimi için geleneksel oyunlara ağırlık verdiklerine işaret eden Mutlu, branş ve oyun olarak sayıyı artıracaklarını aktardı.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Dünyada ilk defa, geleneksel oyunlarımız için bir olimpiyat düşünüyoruz. Sloganımız, çocuk oyunla, dünya çocukla büyür. Hedefimiz dünyada geleneksel oyunlarımızdan bir olimpiyat yapmak. En kolay şey çocuğa oyun oynatmak. Yeter ki siz o imkanı sağlayın."

Çocukların evlerine kapanmasını, dijital oyunlara çok fazla odaklanmasını arzulamadıklarını kaydeden Mutlu, bunun için sokak oyunlarını sisteme soktuklarını belirtti.

Mutlu, çocukların merhametle, sevgiyle büyümesini istediklerine işaret ederek, "Eğitici ve olumlu dijital oyunlar güzel. Ama hep oynanan oyunlar şiddet içeren oyunlar. Geleneksel oyunlarla çocukların birbiriyle arkadaşlık kurmasını sağladık." diye konuştu.

Çocuk oyunlarında özellikle terör mağduru çocuklara özel önem gösterdiklerini ifade eden Mehmet Mutlu, şunları kaydetti:

"Bizim oyun karavanımız da var. Güneydoğu'nun tamamını dolaşıyor. Her ilde 2 gün festival yapılıyor çocuklar için. Biz de yavaş yavaş bu illerde ligler oluşturduk. Mardin'i açtık, önümüzdeki günlerde de Şırnak ligini açacağız. Bu bölgede bunlara ihtiyaç var. Hiç forma giymemiş çocuklara forma giydirip bu oyunları oynatmaya çalışıyoruz."