Geleneksel oyuncaklar mobil oyunlarla buluşacak

Tablet ve cep telefonlarına indirilen akıllı oyunlar, geleneksel oyuncaklarla etkileşime girebilen mobil uygulamaların ilk örnekleri arasında yer alıyor.

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren Damasistem Genel Müdürü Özgür Esen, gelişen teknolojiyle beraber mobil cihazların kullanım yaşının oldukça düştüğünü ve küçük yaştaki çocukların her gün saatlerce hareketsiz kalmalarının birçok olumsuz etki doğurduğunu ifade etti.

İlkokul hatta okul öncesi eğitim seviyesindeki çocukların, mobil cihazlarla vakit geçirme sürelerinin yetişkinlere yaklaştığını dile getiren Esen, bu gerçekten yola çıkarak TÜBİTAK'a proje yazdıklarını ve projelerinin desteklendiğini bildirdi.

Esen, çalışmalarını ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Okul Öncesi Eğitim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Volkan Şahin ile birlikte geliştirdiklerini dile getirdi.

Geleneksel oyuncakların yararlı etkilerini dijital oyun sektöründe kullanmak üzere geliştirdikleri projelerinin birçok yenilik içerdiğini anlatan Esen, "Fiziksel oyuncaklara dokunarak oyun oynamanın çocukların bilişsel gelişimine pozitif etkisi olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Biz de dijital hikayelerin nimetlerini, fiziksel oyuncaklarla birleştirerek, çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlayacak bir proje geliştirdik." bilgisini verdi.

- İletişimi yazılım teknolojisi sağlıyor

Esen, TÜBİTAK projelerinde, akıllı oyuncakların mobil cihazlarla iletişimini sağlayan bir yazılım teknolojisini geliştirdiklerini belirtti.

Bu teknoloji temeline dayanan mobil oyunlardaki dijital hikayelerin, geleneksel oyuncaklarla iletişime geçerek çalıştığını kaydeden Esen, "Geleneksel oyuncaklarla etkileşim kurabilen ilk mobil oyunumuzu, 'Abidin'in Oyuncaklı Hikayeleri' adıyla Google Play ve Apple Store üzerinden kullanıma sunduk. Kullanıcılar, hikayelerle bağlantılı karakter ve nesnelerin özel üretilecek oyuncaklarını, mobil cihazlarının ekranına dokunduracak. Oyuncakların üzerindeki iletkenler sayesinde hikayelerde çeşitli seçimler yapacak ve ilerleyişi sağlayacak. Projemizde, 5 mobil oyun tamamlanmak üzere." diye konuştu.

- Aileler, bilişsel gelişimi takip edebiliyor

Esen, mobil oyunlarda, anne babaların, çocuklarının bilişsel gelişimlerini takip edebilecekleri ekranların da yer aldığını söyledi.

Yeni nesil oyunlarla hedef kitlelerinin 4-12 yaş arasındaki çocuklar olduğunu kaydeden Esen, "Uygulamamızın içeriği, çocuğun yaşına göre şekillenecek. Farklı yaş seviyeleri için çocuğun bilişsel gelişimini ölçtüğümüz aktiviteler yer alacak. Veliler de çocuklarının gelişimlerini görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil oyunları okul öncesi müfredatı göz önünde bulundurarak, oradaki kazanımlarla eşleştirerek hazırladıklarını anlatan Esen, kazanımlar konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına da onay için başvuru yapacaklarını söyledi.

- Yabancı diller de yolda

Esen, uygulamada yer alacak tüm hikayelerin yabancı dilleri de destekleyeceğini belirterek, "Hikayelerin çok kısa zamanda İngilizce versiyonunu yayınlayacağız. Böylece hem yurt dışında kullanılabilecek hem de yurt içinde İngilizce eğitimlerinde kullanılabilir olacak. Daha sonra Arapçasını hazırlayarak, o pazara da yayılmayı düşünüyoruz." dedi.

Özgür Esen, oyuncak pazarında önde gelen firmaların, yıllık gelirlerinin 5-6 milyar dolar civarında olduğunu, yerli ve milli bir üretimle uluslararası piyasalara girmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.