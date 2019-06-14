Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.

Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. İlçede görev yapan din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in ardından hazırlanan 118 kazan pilav ve 10 bin adet ayran ikramı yapıldı. Belediye başkanı Eyüp Yılmaz hayra destek olan esnaf ve katılan vatandaşlara ayrıca teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.