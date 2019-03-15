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Geleneksel kumaş dokumacılığı gelecek nesillere aktarılacak

İSTKA'nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Valiliği, MHGF ve Tekstar Grup iş birliğiyle 1453 Nish Dokuma Projesi hayata geçirildi- Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu:- "Üniversitemiz bünyesinde kurulacak dokuma atölyelerinde, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumamız, zanaatkarlarımızın çağdaş tasarımcılar ile el vermesiyle yeniden yapılandırılacak. Bu sayede geleneksel modellerimiz sürdürülebilir ekonomiye de katkı sağlayacak"

15 Mart 2019 Cuma 12:47
Geleneksel kumaş dokumacılığı gelecek nesillere aktarılacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu'da yaşayan geleneksel kumaş dokumacılığının gelecek nesillere aktarılmasını ve sürdürülebilir ekonomiye katkısının artırılmasını amaçlayan 1453 Nish Dokuma Projesi Nişantaşı Üniversitesinde hayata geçti.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Valiliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Tekstar Grup iş birliğinde hayata geçirilen projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü'nde düzenlenen açılış törenininde konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, projenin geleneksel sanatların canlandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, "Üniversitemiz bünyesinde kurulacak dokuma atölyelerinde, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumamız, zanaatkarlarımızın çağdaş tasarımcılar ile el vermesiyle yeniden yapılandırılacak. Bu sayede geleneksel modellerimiz sürdürülebilir ekonomiye de katkı sağlayacak." dedi.

NishNova Yöneticisi ve Nişantaşı Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, bilgi ve teknoloji temelli gelir yaratan yeni alanların oluşmasına olanak sağlayan yaratıcı endüstrilerin gelişmekte olan ülkelere önemli fırsatlar sağladığını söyledi.

Yaratıcı endüstrilerin, fikrin bir ham madde olarak işlenip fikri mülkiyetin kullanımıyla refah ve gelir oluşturma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çinçin, "Genellikle hizmet sektörü içerisinde konumlanan bu endüstri ve sektörler; özellikle endüstriyel üretim, tasarım ve otomasyon teknolojileri gibi oluşturduğu katma değerle imalat sanayi ve sektörleriyle arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.


- "Yaratıcı endüstri sektöründe nitelikli insan yetiştirilmelidir"


1453 Nish Dokuma Proje Koordinatörü ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Saniye Çiğdem Koçak da, yaratıcı endüstrilerin alt sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik merkezlerin kurulmasının öneminden bahsetti.

Koçak, "Geleneksel zanaatların üretim, satış, pazarlama ve tanıtımını kolaylaştıracak, çağdaş sanatçılarla iş birliğini güçlendirecek, yeni ihtiyaçlara yanıt vermelerini kolaylaştıracak ve markalaşmalarını sağlayacak atölye, sanat evi gibi yapıların kurulması gerekliliğinden bahsetmiştir." dedi.

Konuşmalardan sonra, projeye destek olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Dokuma atölyelerinin ziyaret edilmesiyle sona eren programa Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgül Tekin, MHGF Kurumsal İletişim Yöneticisi Abbas Baysal Özpınar, Tekstar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Aykut Tarakçıoğlu, İSTKA uzmanı Mehmet Hasan Bulut ile üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:47
  1. Nişantaşı Üniversitesi

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