Geleneksel hayır yemekleri devam ediyor Çanakkale’nin Çan ilçesinde geleneksel hayır yemekleri devam ediyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde geleneksel hayır yemekleri devam ediyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde geleneksel köy hayır yemeği 7 bin kişinin katılımı ile yapıldı. Çan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Etili köyünde köy Camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Topluca kılınan öğle namazının ardından Orta Okul bahçesinde toplanan halka Pilav, ayran ve tatlı ikram edildiğini söyleyen Etili köy muhtarı Ersin Güven, “Her yıl Mayıs ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz köy hayrımızı bu yıl Ramazan-ı Şerif ‘e denk gelmesi nedeni ile hayrımızı Bayramdan sonra bugün yaptık. Hayrımıza iştirak eden herkese köy halkı adına teşekkür ederim” dedi.

Köy hayrına, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti Çan ilçe Başkanı Orhan Arslan, AK Parti Çan İl Genel Meclis Murat Okan, CHP Çan ilçe Başkanı Atilla Erbil, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, Tarihçi Yazar Ahmet Uslu, Çan İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz ile çevre köylüler katıldı.

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