0553 313 94 23

Geleneksel haberciliğin yerini dijital gazetecilik aldı

Şanlıurfa’da bir lisenin gazetecilik bölümü öğrencileri, açtıkları sergi ile dijital gazeteciliğin geleneksel gazeteciliğin yerini nasıl aldığını fotoğraflarla sergiledi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:40
Geleneksel haberciliğin yerini dijital gazetecilik aldı

Şanlıurfa’da bir lisenin gazetecilik bölümü öğrencileri, açtıkları sergi ile dijital gazeteciliğin geleneksel gazeteciliğin yerini nasıl aldığını fotoğraflarla sergiledi.


Şanlıurfa Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan gazetecilik bölümü öğrencileri, TUBİTAK 4006 projesi kapsamında geleneksel haberciliğin geçmişten günümüze nasıl bir değişime uğradığını tespit etmek için bir çalışma başlattı. Çalışmada geleneksel haberciliğin 2000’li yıllardan günümüze kadar nasıl bir değişime uğradığı ve dijital gazeteciliğin nasıl geleneksel gazeteciliğin önüne geçtiği fotoğraf sergisi ve verilerle belirlendi. Öğrenciler, matbaada basılan gazetenin ne kadar okuyucu tarafından alınarak okunduğu ve dijital ortamda aktif olarak hizmet veren internet gazeteciliğinin günlük tirajı konusunda 5 ay boyunca araştırma yaptı. Çalışma öğretmen ve 150 öğrencinin katılımı ile verilerle belgelendikten sonra okulda fotoğraflarla sergilendi. Çalışma ile gazeteci olmak isteyen öğrencilerin araştırma, geliştirme gibi konularda kendilerine olan özgüvenlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.



“Dijital gazetecilik gelenekseli öldürdü”


Şanlıurfa Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Dersi Öğretmeni Saynur Ural, "Yaklaşık 5 ay önce öğrencilerimizle birlikte TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında çalışmalara başladık. Bu günde bu projelerin sunumunu yapıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin katkılarıyla kendi alanlarında çeşitli projelere imza attılar. Bizde gazetecilik alanı olarak 10 ve 11 gazetecilik alanında bir adet proje gerçekleştirdik. 10. sınıf gazetecilik öğrencilerimizle Şanlıurfamızın gazetelerinin takip edilme oranlarını araştırdık. Bu hem geleneksel gazeteciliği gerektiren basılı gazetelerle hem de internet gazeteciliği ve sosyal medya hesaplarından takip edilme oranlarını araştırdık. Öğrencilerimiz ulaşabildikleri kadar internet habercilik sitelerine ulaştılar. Bunların takipçi sayılarını belirlediler. Sonuç olarak şunu gördük ki Şanlıurfa halkı basılı gazeteciliği çok tercih etmiyor. Çünkü artık gazetecilik dijitalleşti. Geleneksel gazetecilik anlayışından daha çok dijital gazeteciliğe yöneliyoruz. Bunun bir sebebi teknolojinin ilerlemesi, bir taraftan da teknolojinin hayatımızda yer edinmesidir. İnsanlar artık haberi basılı gazeteden okumak yerine mobil uygulamaları gibi takip ederek internet sitelerinden takip ediyorlar. Bu durumda tabii basılı gazetelerin tiraj oranları da düşüyor” dedi.



Geçmişten günümüze gazetecilik serüveni


Gazetecilik bölümünde okuyan Elifnur Kazoğlu ise, “Bugün burada dijital geçmişten günümüze kadar gelen değişiklikleri ve projeleri anlatmak için buradayız. Buraya gelen öğrencilere geçmişten günümüze kadar gelen medyanın nasıl değişimler geçirdiğini anlatıyoruz. Mesela geçmişte gazetelere harfler teker teker yazılıyordu. Ama şimdi daha da kolaylaştı. Amacımıza kavuştuk. Geçmişten günümüze haberlerin nasıl yapıldığını işledik. Okulda 2 gazetecilik bölümü öğrencileri birlikte bu çalışmaları yaptık. Amacımız dijital medya ile geleneksel medyanın yaygınlığını tespit etmekti” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:40
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare..
    2. Putin’den Zelenskiy’e: “Saakaşvili’ye..
    3. Öğrencisi tarafından öldürülen müdür..
    4. Görüntüler rezalet ötesi! Mübarek 3..
    5. 15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç..
    6. Çorum’da fuhuş operasyonu
    7. "Kesintisiz 6 yıl Türkiye şampiyonu..
    8. Çalıları yakmak isteyen yaşlı kadın..
    9. Sancaktepe'de çatlaklar oluşan park..
    10. Pamukkale’de yamaç paraşütü kazası: 1..
    11. 10 gün önce aldığı motosikleti 10..
    12. İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e..
    13. Ankara Valiliğinden "yüksek ses" uyarısı
    14. Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı..
    15. TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu,..
    16. Akıncı Üssü davası
    17. Kaza yapan otomobil seyyar satıcıların..
    18. Batman’da örgüte finans sağlayan 8..
    19. Kış aylarında cep yakıyordu! Fiyatı 75..
    20. Kazada savrulan otomobil seyyar..
    21. FETÖ’nün Çorum’daki yeni il..
    22. Hakkari'de 4 patlayıcı düzeneği bulundu
    23. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 tıra çarptı,..
    24. Altun'dan Kut'ül Amare mesajı
    25. Ankara’da lüks otomobil bayisinde..
    26. Nisan yağmuru hazırlıksız yakaladı
    27. Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye..
    28. Bekçiler uyuşturucuyla yakaladı
    29. Yelkenci kadınlar Bozcaada'ya ulaştı
    30. 17 yaşındaki gence çarpıp kaçan sürücü..
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor
    G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor