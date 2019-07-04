0553 313 94 23

Geleneksel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere altın ödülü verildi

Milli Mücadele’nin 100.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
Geleneksel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere altın ödülü verildi

Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erzurum Kalkınma Vakfının (ERVAK) organizesiyle Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, geleneksel ev yemekleri yarışması düzenlendi.


ESMEK, Akşam Sanat Okulu, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve meslek liseleri öğrencileri yapmış olduğu yemekleri, jüriye beğendirmek için kıyasıya yarıştı.


Yöresel çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 kategoriden oluşan yarışmada, sadece bir tabak üzerinden değerlendiren yarışmacılara derecelerine göre çeyrek, yarım ve tam altın verildi.


Başkanlığını Kültür Turizm İl Müdürlüğü Folklor araştırmacısı Muhsin Koç’un yaptığı, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammet Sali, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İstek Bulut, Filiz Pasin ve Aşçı Orhan Erol’dan oluşan 5 kişilik ekip, katılımcıların yemeklerini değerlendirdi.


En beğenilen ve dereceye giren tabaklar, çorbalarda ayran aşı ve kesme, ana yemeklerde aşmalı yahni, gıliko ve lor dolması, tatlılarda ise kadayıf dolması, demir tatlısı ve dut kaysefesi olurken; Aslı Çakır, Furkan Dumlu ve Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğini temsilen katılan Cahide Cıran’ın hazırlamış olduğu tabaklar birinci oldu.


Her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel ev yemekleri yarışmasında yapılan yemekler renk, koku, tat ve sunumolarak değerlendirmelerden geçiyor. Katılımcıların yapacağı yemekleri önceden araştırmaları, yapmış olmaları yemeği lezzet açısından oldukça etkiliyor.


Jüri üyelerinden Orhan Erol, katılımcıların kullandıkları malzemelerde besin değerlerine dahi önem gösterdiklerini belirterek, besin değerlerinin kaybolmaması için de püf noktaları verdi. Erol, “Salataların iri doğranması sirkeli su ile yıkanması gerekiyor. Buz olan bir etin çözülme aşaması mutlaka süzerek olmalı, içerisinde kan barındırmaması gerekli. Sebzelerin yetiştiği bölgelerdeki kirli sudan etkilenebileceği ve kir barındıracağı için mutlaka yenilmeden önce bol su ile yıkanması lazım” diye belirtti.


Erol, günümüzün hızına yetişebilmek için küçükbaş hayvanlara yapılan hızlı büyüme işlemleri açısından da “Tavuk 45 günde büyüyor, testosteron hormonu ve antibiyotikle büyütülen tavuklar yumuşak doku enfeksiyonuna sebep oluyor. Hayvanların beslenmesi açısından düzenlemeler yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.


Dereceye giren Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinden Muhammet Yusuf Kartal ise, “Ne kadar bu işin mutfağında yer almış olsalar da annelerimizin ablalarımızın yaptığı yemekleri tutmaz biz aslında işin daha çok görselliğiyle, sanatıyla uğraşıyoruz. Yıllardır aynı tabaklarda aynı tencerelerde yemek pişiren annelerimizin sunmuş olduğu tat her şeyin önünde gelir. Bizim bu bölümde olmamızın amacı yemeği görselle satmak, isterse en kötü yemek olsun bir yemeğin sunumu o yemeği mutlaka sattırır ama şu an bu organizasyonda yemeklerimiz renk, tat, koku, sunum gibi birçok açıdan değerlendirmeye giriyor” dedi.


Erzurum’un yöresel yemeklerinden olan ’gıliko’yu yarışma için hazırlayan Emine Özlem Kekeç ise yemeğini bulgurun tuz ve un ileyoğrulmasıyla oluştuğunu ama farklılık katmak için iç bonfile ile birleştirdiğini söyledi. Sunum konusunda ev hanımlarının onları motive ettiğini söyleyen Kekeç, kendinden emin olmasına rağmen çok heyecanlı olduğunu söyledi.


Ev hanımları için sunum tavsiyeleri veren gastronomi öğrencileri, “Hanımlar sunumlarını abartmasınlar, kendilerini kasmasınlar, anlık akıllarına ne geliyorsa yapabilirler. Yemeği öylece tabağa boca etmek yerine yaptıkları yemeğin salça sosundan tabağa bir kaşık çekerek görsellik oluşturabilirler. Bir maydanoz yaprağı bile her şeyi değiştirebilir” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    2. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    3. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    6. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    7. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    8. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    9. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    10. Memur-Sen Öner’e emanet
    11. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    12. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    13. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    14. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    15. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    16. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    17. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    18. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    19. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    20. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    21. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    22. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    23. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    24. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    25. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    26. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    27. Ağrı Belediyesinden içme suyu..
    28. Üzerine traktör sürülen genç öldü,..
    29. Kahta Belediyesi’nden iddialar ile..
    30. Balkon faciasında yaralanan baba..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!