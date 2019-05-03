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Geleneksel el sanatlarının kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali’ne 6 ülkeden katılan ustalar hünerlerini sergiledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:39
Geleneksel el sanatlarının kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali’ne 6 ülkeden katılan ustalar hünerlerini sergiledi.


Tarihî ipek yolunun son durağı olan Bursa, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli medeniyetlerin kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek oluşturduğu geleneksel el sanatlarına sahip çıkıyor. Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Edirne’den Kars’a kadar Türk tarihinin yetiştirdiği geleneksel el sanatı ustalarını desteklemek maksadıyla Kent Konseyi tarafından 24-28 Nisan tarihleri arasında tertiplenen 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali’ne Bursalılar ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla 48 şehirden 88 sanat dalında 124 el sanatları ustası festivalde yer aldı. Bu yıl ilk kez Köstence, Bükreş (Romanya), Şumnu, Filibe (Bulgaristan), Prizren (Kosova), İşkodra (Arnavutluk) Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki (Azerbaycan) şehirlerinden gelen ustalar ise hem eserlerini sergiledi hem de Türkiye’nin değişik illerinden gelen ustalar ile kaynaşarak tecrübelerinden faydalandı. Ahşap oyuncak yapımı, bakır tel işleme, baston yapımı, boynuz işçiliği, demircilik, geleneksel Karadeniz çorabı, Türk okçuluğu, kaatı’ sanatı, kırkyama, tel kırma, tezhip, yemenicilik ve yorgan yapımı gibi 88 farklı sanat dalının yer aldığı festivalde Bursa’dan 15 sanatçıya, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı el sanatları sanatçı belgesi verildi.


Binlerce öğrenci ziyaret etti


Geleneksel sanatları gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen festival kapsamında geleneksel su kabağı tasarım yarışması ve ödül töreni düzenlendi. Seminerler kısmında ise Okçular Vakfı’ndan Barış Can’ın konuşmacı olduğu ‘Türk Okçuluğu ve tarihi kültürel arka planı’, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı Serkan Emir Erkmen’in konuşmacı olduğu ‘UNESCO somut olmayan kültürel miras sözleşmesi’ ve keçe sanatçısı Mükerrem Turhan’ın konuşmacı olduğu ‘dünden bugüne keçe’ konulu programlar gerçekleştirildi. Hayali Hacivat - Karagöz ve kukla gösterilerini ise Bursa’nın değişik okullarından gelen binlerce öğrenci izledi. Stantları da gezerek sanatçıların yapmış oldukları canlı performansları da yakından takip etme şansı yakalayan çocuklar ve gençler atölyelere de katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:39
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