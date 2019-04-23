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Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası açılış töreniyle başladı

Bayburt Valiliği ve Bayburt Üniversitesi’nin 22-26 Nisan tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın Açılış Töreni gerçekleşti.

23 Nisan 2019 Salı 09:09
Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası açılış töreniyle başladı

Bayburt Valiliği ve Bayburt Üniversitesi’nin 22-26 Nisan tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın Açılış Töreni gerçekleşti. Yoğun katılımın gözlendiği Törenle birlikte başlayan Hafta’nın ilk günü birçok etkinliğe sahne oldu.


4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödüllerinin ‘Bilge Adam’ ve ‘Edebiyat’ Ödül Töreni ile birleştirilen Açılış Töreni başlangıcında Dede Korkut ve Bamsı Beyrek karakterlerini canlandıran performans sanatçıları kısa bir gösteri sunarak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bestelediği marşı okudu.


Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dede Korkut’un mezarına ilişki Anadolu’da yalnızca Bayburt’un adının geçtiğini hatırlatarak, Türk tarihinin mihenk taşları arasında yer alan bu sembol ismi yaşatmak için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve geleneksel hale gelen ödül ve kutlama törenlerinin her geçen yıl daha geniş bir alana hitap ettiğini söyledi.


Konferansta konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan ise UNESCO’nun Dede Korkut’u Somut Olmayan Kültürel Miraslar Temsili Listesine dahil etmesinin kentimiz açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.


Törene Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Çetin Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Edebiyatçı Hayati İnanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Bu yıl 4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödüllerinin ilk parçası ile başlayan Haftanın ilk gününde, Söyleşi, Konferans, Kan Bağışı Etkinliği,Masa Tenisi Turnuvası Ödül Töreni, Müzik Eğlencesi, Panel ve 4. Uluslararası Öğrenci Festivali gibi çok sayıda etkinlik yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:09
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