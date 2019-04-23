Geleneksel Dede Korkut ‘Bilge Adam’ ve ‘Edebiyat’ Ödülü düzenlenen törenle takdim edildi

4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri ‘Bilge Adam’ Ödülü Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a, ‘Edebiyat’ Ödülü ise Hayati İnanç’a takdim edildi.

‘Bilge Adam’ Ödülünü ve Beratını Vali Ali Hamza Pehlivan ile Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un elinden alan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ‘Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler’ konulu bir söyleşi yaptı. Söyleşide Kamu Denetçiliği Kurumunun işlevlerinden bahseden Malkoç, üniversitelerin kamusal görevlerinde büyük bir ivme yakalandığını ve milli sanayiye doğrudan katkılar sağlandığını bildirdi. Malkoç Ödül için teşekkür ederek, Bayburt’un tarihsel olarak Londra, Pekin ve Paris gibi dünya şehirlerinden daha kadim bir medeniyet olduğunu kaydetti.

‘Edebiyat’ Ödülünü ve Beratını Garnizon Komutanı Davut Balibaşa ve Rektör Coşkun’dan alan Hayati İnanç ise, tören kapsamında Bilgi ve Değerler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Can Veren Pervaneler’ konulu konferans verdi. Bu ödülü almanın edebiyat yaşamının en değerli anları arasında olduğunu söyleyen İnanç, konferansı süresince Divan Edebiyatından seçkiler sundu. Dilin kullanımı ve Osmanlı Türkçesinin derinliği hakkında konuşan İnanç, birçok dörtlük okuyarak edebi zenginliği anlattı. İnanç, gençlik dönemi anılarını paylaşarak öğrencilik ve evlilik hayatındaki gözlemleriyle günümüz şartlarını karşılaştırdı.

Törene Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Çetin Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Edebiyatçı Hayati İnanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.