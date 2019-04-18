Geleneksel çocuk oyunları şenliği tamamlandı
Yenice Gençlik ve SporMüdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlenen final müsabakaları tamamlandı.18 Nisan 2019 Perşembe 12:01
Yenice Gençlik ve SporMüdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlenen final müsabakaları tamamlandı.
Final Müsabakalarına İlçe Kaymakamı MuhammedEvlice, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin , daire amirleri , velilerve öğrenciler katıldı.Düzenlenen organizasyonda 4-9 yaş aralığında 400’ü aşkın minik sporcu, göstermiş olduğu mücadelelerle ayakta alkışlandı. Öğrenciler yarışmalarda “ Yağ Satarım, Tombik, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top “ gibi oyunlarda mücadele ettiler.
Oyunlar sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Muhammed Evliceve ilçe protokolü tarafındanverildi.
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