Çorlu Belediyesinin himayesinde gerçekleştirilen Geleneksel 9. Çorlu Kitap Fuarı sona erdi. 10 gün süren kitap fuarına 40 yazar katıldı.

Çorlu Belediyesi öncülüğünde Trakya Koleji ve Korza Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleneksel 9. Çorlu Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin tanınmış değerli yazarları Ahmet Ümit, Ali Deniz Uslu, Anıl Basılı, Armağan Portakal, Atakan Sevgi, Aydın Ilgaz, Aylin İşcan Yener, Ayten Öztürk, Aziz Sivaslıoğlu, Beyza Alkoç, Dilay Nisa Vural, Emel Sarıkurt, Erol Mütercimler, Evgin Atalay, Fatih Erdoğan, Filiz Çavuş, Hakan Mengüç, Haluk Ecevit, Haşim Korkmaz, Işıl Korkmaz, İnci Aral, İsmail Küçükkaya, Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Berk Yaltırık, Mehmet Fırat Pürselim, Mustafa Kemal Ulusu, Müge İplikçi, Nilgün Bodur, Nilgün Ilgaz, Ozan Satar, Özgür Özgülgün, Pelin Çift, Ramis Çınar, Recep Özgür, Sinan Meydan, Şermin Yaşar, Tuğba Çapan Cabi, Türköz Engin Öztürk, Ülker Kurtcan ve Yeşim Akıncı okurlarıyla buluştu.

10 gün süren kitap fuarı kapsamında 40 yazarla buluşan Çorlulu kitap severler kitapları uygun fiyatla alma fırsatı yakalarken, düzenlenen imza günlerinde sevdikleri yazarlarla tanışma imkanı da buldu.

İlçede yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlenen Geleneksel 9. Çorlu Kitap Fuarı’nın son gününde yazarlar ve kitapseverlerle buluşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, fuarın her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, “Kentimizin kültürel hayatına değer ve renk katan Çorlu Kitap Fuarımızın dokuzuncusunu düzenledik ve fuarımızda birbirinden değerli konuk yazarları ağırladık. Bu yılki kitap fuarımıza özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi vardı. Yaklaşık 3 bin öğrenci ve on binlerce vatandaşımızın yoğun ilgi gösterdiği fuarımızın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.