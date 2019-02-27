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Gelenekler masal ile anlatılıyor

Malatya Kent Konseyi tarafından başlatılan proje kapsamında gelenekler çocuklara masal yoluyla anlatılıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
Gelenekler masal ile anlatılıyor

Malatya Kent Konseyi tarafından başlatılan proje kapsamında gelenekler çocuklara masal yoluyla anlatılıyor.


Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin 2019 yılı lokomotif projesi olan “Gelenekten Geleceğe” projesi kapsamında geleneklerin içinde yer alan ve büyükten küçüğe masal anlatımıyla toplumsal ilişkileri güçlendirmeyi, iyilik, yardımseverlik, saygı, sevgi gibi değerleri çocuklara masal ve hikaye anlatımlarıyla aktarmayı amaçlayan Masal Anlatımı programı başladı. Kernek Külliyesinde öğrencilere yönelik yapılan programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar ve programını icra etmek üzere Yazar Nilüfer Zontul Aktaş katıldı. Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, “Masallar toplumların kültür birikimleri olup nesilden nesile aktarılarak varlıklarını sürdürürler. Masallar genellikle toplumun kültürel ve ahlaki kurallarını hayal ürünü motiflerle dinleyiciye ulaştırır. Bunun önemini yaşatmak için Gelenekten Geleceğe projesi kapsamında Masal Anlatımı programını belirli periyotlarda düzenleyeceğiz” dedi. Çocuklara programın mahiyeti hakkında bilgi veren Hasan Batar, geçmişteki güzel hasletleri, iyilikleri bugüne taşıyıp yaşatacak olanların çocuklar olduğunu belirterek, çocukların masal yolu ile gelenekleri öğrenerek kuşaktan kuşağa aktaracaklarını söyledi. Masalların eğitimsel işlevinin önemli olduğuna değinen Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, “Çocukların masalla beslenmesinin onların gelişimi açısından yararlı olacaktır. Çocukların iç dünyasında var olan hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı, geleneklerimizi öğretmeyi ve çocukların değerlerimizi öğrenmelerini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı. İki dost olan Ali ve Veli’nin çıktıkları yolculukta iyiliği, bencilliği, dostluğu, sevgiyi yaşayarak öğrenmelerini anlatan Aktaş, çocukların karşılaştıkları durumlar karşısında iyilikten hiçbir zaman vazgeçmemelerini vurguladı.


Gerçekleştirilen programda çocuklar geleneğin tanımını yaparak, gelenek hakkındaki düşüncelerini ifade ettiler. Yapılan programdan memnun kaldıklarını söyleyen çocuklar Nilüfer Zontul Aktaş’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
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