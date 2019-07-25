Gelenek devam ediyor

İstanbul'un 12 meydanında, YKS’ye giren gençlerin tercihleri- ni, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek olunuyor. Kurulan 0212 153 00 00 nolu “Alo Tercih Hattı” ile de Türkiye›nin dört bir yanındaki gençlerin soruları cevaplandırılıyor. İBB'nin tercih danışma merkezleri, Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı ve Sultanbeyli Kent Meydanı’nda hizmet veriyor.