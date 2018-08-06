Geleneği gelecekle buluşturan bir dünya üniversitesi: Selçuk Üniversitesi

Eğitim-öğretim hayatına 1975 yılında 2 fakülte, 7 bölüm 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile başlayan Selçuk Üniversitesi, bugün 22 fakülte, 21 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 45 araştırma ve uygulama merkezi ve 78 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasında yer alıyor. Üniversite bünyesinde ayrıca aralarında Fransa, Almanya, Azerbaycan, Afganistan, Tayland, İsveç, Norveç gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 114 ülkeden 2 bin 483 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Alanında çeşitli başarılara imza atan Prof. Dr. Mustafa Şahin'in rektörlüğünü yürüttüğü üniversite son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Gerek akademik ve idari gerekse öğrenci sayısı itibariyle 85 bini aşan nüfusu ile Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre bir çok ilçe ve bazı il merkezinden daha büyük bir üniversite olan Selçuk Üniversitesi, uluslar arası atıf endekslerince taranan dergilerde yayın sıralamasında dünya çapındaki ilk 1000 üniversitenin içerisinde (2017), URAP ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Türkiye sıralamasında 14. Sırada (2017 yılı) yer aldı.

AR-GE VE İNOVASYON ÜSSÜ

Üniversite bünyesinde Konya Teknokent, şirket sayısı itibariyle Türkiye’deki en hızlı gelişen teknokentlerinden birisi. Üniversite-sanayi işbirliği, fikri, sınai ve mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme alanlarında ulusal ve uluslar arası inovasyon ve Ar-ge ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 204 yılında kurulan Konya Teknokent ve Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi bölgenin ‘Ar-Ge ve İnovasyon Üssü’ konumunda bulunuyor.

2010 yılında kurulan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, halen Dünya’da Büyük Mutasavvuf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin adını taşıyan tek eğitim kurumu olma özelliğini koruyor.

30’DAN FAZLA ULUSLARARASI PROJE!

Üniversite kalite odaklı dünya üniversitesi olma hedefiyle 500’ün üzerinde uluslar arası yükseköğretim iş birliği anlaşması, yurt dışı kurumlarla 30’dan fazla uluslar arası proje yürütüyor.

Üniversitenin öncelikli alanları arasında; Nano Teknoloji Araştırmaları, Aygıt Fiziği ve Yarı İletken Teknolojisi, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Makine, Biyoteknoji, Malzeme Teknolojileri, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri, Biyoteknolojik İlaç ve Tıp ön plana çıkıyor.

SOSYAL HAYATI ZENGİN KAMPÜS!

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü içinde bulunan ve Üniversite’ye ait Toplam 2 bin 800 öğrencinin kaldığı Atatürk Öğrenci Yurtları, 4’ü kız 1’i erkek olmak üzere 5 bloktan oluşuyor. Yurtlarda iki kişilik ve dört kişilik odalar mevcut. Yurtlar 1.680 metrekare kapalı alana sahip son derece ekonomik kafeterya ile hizmet veriyor.

ERASMUS EVİ İNŞA EDİLDİ

Selçuk Üniversitesi’nde başta ERASMUS olmak üzere çeşitli değişim ve işbirliği programları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin modern bir ortamda barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Erasmus Evi inşa edildi. Erasmus Evi’nin fikri ve uygulamasının Türkiye’de başka bir örneği bulunmuyor. Binada toplam 48 adet öğrenci odası bulunurken, toplam 96 öğrenci konaklama hizmetinden yararlanıyor.

UCUZ, SAĞLIKLI VE KALİTELİ YEMEK HİZMETİ

Selçuk Üniversitesi, öğrencilerinin ucuz, sağlıklı ve kaliteli yemek yemeleri konusunda da büyük titizlik gösteriyor. Bir öğünde yaklaşık 12 bin öğrenciye 4 çeşit yemeği son derece uygun fiyata veriliyor. Yemek menüleri ise öğrencilerin enerji ve besin öğelerine ait ihtiyaçları göz önüne alınarak diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor.

Üniversitede burs verilmiyor ancak öğrenciler çeşitli birimlerde part-time olarak çalışarak gelir elde etme imkanına sahip.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Selçuk Üniversitesi bünyesinde modadan, satrança, münazaradan tiyatroya, geziden fotoğrafçılığa kadar çeşitli alanlarda yılda 400’den fazla etkinlik gerçekleştiren 148 öğrenci topluluğu yer alıyor. Ayrıca rektörlüğün ve diğer akademik birimlerin ev sahipliğinde çok sayıda uluslar arası ve ulusal kongreler, sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenleniyor.

Alaaddin Keykubat Yerleşkesi’nde 3 bin 500 seyirci kapasiteli çeşitli ulusal ve uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen 19 Mayıs Spor Salonunun yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol gibi müsabakaların rahatlıkla yapılabileceği 500 kişilik 75. Yıl Spor Salonu da mevcut. Ayrıca bünyesinde 10 bin 345 metrekarelik alana kurulan ve 3 bin 100 seyirci kapasiteli 1 adet olimpik stadyum, 2 adet halı saha, 2 adet tenis kortu ili 10 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi kendisine kaliteli bir eğitim programıyla yeni bir gelecek hazırlamak isteyen öğrencilerin öncelikli tercihi arasında yer alıyor.