Gelendost’ta uyuşturucu operasyonu Isparta’nın Gelendost ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada, otomobil içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada, otomobil içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 2 kişide üst araması yapıldı. Aramada, 2 ayrı paket içerisinde 2 gram eroin maddesi, kağıt içerisinde 1 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

2 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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