0553 313 94 23

Gelendost’ta 2.Kemer Yörük - Türkmen Şöleni

Isparta’nın Gelendost ilçesinde düzenlenen 2.

23 Haziran 2019 Pazar 18:27
Gelendost’ta 2.Kemer Yörük - Türkmen Şöleni

Isparta’nın Gelendost ilçesinde düzenlenen 2. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.


Gelendost Yörük Türkmen Derneğinin ev sahipliğinde Yenice köyü Kemer Mahallesi’nde gerçekleştirilen şölene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Dünya Yörük-Türkmen Birliği Genel Başkanı Mustafa Kuş, Toroslar Yörük-Türkmen Federasyonu Başkanı ve Isparta İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Isparta Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Hasan Parlakyıldız, birçok farklı il ve ilçedeki yörük - türkmen derneği temsilcileri katıldı.


Şenlikte, mehteran takımı tarafından gösteriler sunulurken, kıl çadırların kurulduğu şenlik alanında ayrıca halk oyunları gösterileri, Yörük göçü ve gelin alma ile sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. Şölende Yörük Türkmen kültürünü yansıtan ikramlarda da bulunuldu.


Yörük – Türkmenler ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ömer Seymenoğlu ise, gerçekleştirilen şölende emeği geçelere teşekkür etti.


İlçede bu yıl ikinci kez düzenlenen şölene katılımın yoğun olduğunu ve her geçen gün daha da arttığını ifade eden Gelendost Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Emrah Akbaş, "Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz şölenin gelecek yıllarda daha da iyi geçeceğine inanıyorum. İnşallah, seneye daha güzel bir organizasyonda buluşmak dileğiyle diyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:27
  1. kültür
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı
    1. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3..
    2. Sandığa giderken hayatını kaybetti
    3. Hindistan'da dini etkinlikte çadır..
    4. Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü..
    5. Altınordu Cengiz Ünder’i takibe aldı!
    6. Anadolu Ajansı saat verdi!
    7. İran'dan İngiltere'ye flaş 'karar..
    8. Terme'deki selin yaraları sarılıyor
    9. Binali Yıldırım, AK Parti İl..
    10. Hamilton Fransa’da kazandı
    11. Binali Yıldırım AK Parti binasında
    12. Sayın abonelerimiz, İstanbul..
    13. Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
    14. Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin..
    15. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    16. Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı!
    17. Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe..
    18. Kağızman’da PKK kaçırdıkları çobanı..
    19. Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede..
    20. MHP'den flaş seçim açıklaması!
    21. İran’dan ABD’nin yaptırım kararına..
    22. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    23. Beylikdüzü seçim sonuçları 2019 |..
    24. Burhan Kuzu'dan kritik uyarı: Bu defa..
    25. CHP taşkınlığa erken başladı! “İçkini..
    26. İran Dışişlerinden ABD’nin yeni..
    27. Gelendost’ta 2.Kemer Yörük - Türkmen..
    28. Suruç'ta 4 PKK'lı terörist yakalandı
    29. Beykoz seçim sonuçları 2019 | İstanbul..
    30. Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?