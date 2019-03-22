Gelemiç’in çehresi Büyükşehir ile değişti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles’e bağlı Gelemiç Mahallesi’ni alt yapı ve asfalta kavuşturdu.

Uludağ’ın güneyindeki dağ ilçelerinden Keles’e bağlı ve Bursa merkezine yaklaşık 70 kilometre mesâfede bulunan Gelemiç Mahallesi’nin çehresi Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla değişti. Bursa’nın 17 ilçesinin de sağlıklı alt yapıya kavuşması için yatırımlarını sürdüren ve şehrin her köşesini hizmetleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri mahalledeki alt yapıyı yenilerken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de yol bakım ve asfalt çalışmaları ile bölgeye değer kattı.

Çalışmalar kapsamında, Gelemiç Mahallesi’nde BUSKİ tarafından 1920 m kanalizasyon ve 3210 m içme suyu hattı, fosseptik çalışması ile 500 metrekare parke döşemesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince de Gelemiç’teki 600 metre yolda asfalt kaplama imâlatı yapılırken, 155 ton alt temel malzemesi, 755 ton plentmiks (PMT) malzemesi ve asfalt kaplama için de 978 ton malzeme kullanıldığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanların huzuruna odaklı hizmetlerini kentin tümüyle buluşturduklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede de çalışmaların sürdüğünü ve uzun yıllardır beklenen meselelerin hızla çözüme kavuştuğunu belirtti.