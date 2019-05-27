Azerbaycan eski Türkiye Büyükelçisi Kılıç: Gelecek Türk dünyasının olacak

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Azerbaycan eski Türkiye Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. "Ben diyorum ki bizi birbirimize bağlayan bu demir kemerler değil, damarlarımızda akan kandır." diyen Kılıç, "Gelecek Türk dünyasının olacak." ifadesini kullandı.

'Azerbaycan bizim ikiz kardeşimiz'

Özellikle son yıllarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen Kılıç, "Bir millet iki devlet çizgisi güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye ve Azerbaycan Türk dünyasına katkıda bulunan iki güçlü devlet." dedi.

"Diğer bütün Türk Cumhuriyetleri de bizim kardeşimiz ama Azerbaycan ikiz kardeşimiz." ifadesini kullanan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Petrol ve gaz boru hatları, Pekin'i Londra'ya bağlayan tren yolu, TANAP ve Petkim'deki Azerbaycan yatırımları çok önemli projeler. Kardeş ülke tarafından Türkiye'ye böyle bir yatırımın yapılması büyük bir hizmet. Binlerce insanımız orada çalışarak ekmek yiyor."