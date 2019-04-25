Gelecek İçin eğitim: Steam Projesinde Steammaker Atölyesi Açıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Başkanlığı tarafından hazırlanan Steam projesinin eğitim atölyesi açıldı.

Okul öncesi eğitimden lise öğrencilerine kadar her yaştan öğrencinin proje tabanlı çalışmalar yapabilecekleri atölyenin açılışına,Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, protokol üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Açılış kurdelesini keserken 2023 vizyonunda daha iyi yerlerde olacağımızı söyleyen Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, “Biz de ilimizde böyle bir tesisin açılmasından oldukça mutluyuz. Yazılım ve teknoloji alanında, böyle bir kurumun kazandırılması son derce önemli.Malum 2023 vizyonunda, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, ülkemizi daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz. İlimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Önce öğretmen sonra da öğrenci yetiştireceklerini söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Bugün, burada Kayseri’ye yeni bir fiziki mekan, bir eğitim alanı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Steammaker atölyemiz, burada bugün Kayserimizin hizmetine veriliyor. Gelecek teknolojileri için öğretmenlerimizi burada eğiteceğiz. Burada değişik laboratuvarlarda değişik çalışma alanlarında öğretmenlerimizi eğitmeyi ve onlara hukuk vermeyi düşünüyoruz aynı zamanda. Bu proje, milli eğitim müdürlüğümüzün ve Ar-Ge’mizin yazdığı ve ORAN kalkınma ajansı tarafından yine ilimizin organize sanayi bölgesi iş sahipleri tarafından desteklenen bir proje. Bir fiziki mekanımız olsun istedik. Önce öğretmenlerimizi yetiştirelim, onlar da öğrencilerimizi yetiştirsinler istedik. Bunun mutluluğu içindeyiz, Kayserimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ORAN kalkınma ajansının destekleriyle, kentsel ve sosyal alt yapının iyileştirilmesi programı içerisinde sunulan Gelecek için eğitim: Steam projesi eğitim atölyesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Başkanlığı da büyük destek verdi. Atölyede çok amaçlı eğitim salonu, bilgisayarlı robotik ve kodlama, matematik ve fen materyal ve deney laboratuvarı bulunuyor.