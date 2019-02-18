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Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da şampiyonluk için kulaç attı

Bağcılar Belediyesi tarafından 7-14 yaş kızlar ve erkekler arasında bu yıl 3.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da şampiyonluk için kulaç attı

Bağcılar Belediyesi tarafından 7-14 yaş kızlar ve erkekler arasında bu yıl 3.’sü düzenlenen yüzme şampiyonası, Göztepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen final yarışmasıyla sona erdi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabakada birincilik için 4 kategoride kulaç atan 168 sporcudan dereceye giren 24 sporcu altınla ödüllendirildi.


Geleceğin yüzücülerini yetiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yüzme yarışmasının bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirildi. Törenine belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve yakınları da katıldı.


14 Ocak -10 Şubat tarihleri arasında 7-8, 9-10, 11-12 ve 13-14 yaşlarından oluşan 4 kategoride yapılan yarışmaya Bağcılar Belediyesi’ne ait 8 kapalı yüzme havuzunda eğitim alan 617 sporcu katıldı. Yaklaşık bir ay süren elemeler sonucunda kız ve erkek gruplarından 168 öğrenci finale kaldı.


Yüzme yarışmasının finali 17 Şubat günü Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Şampiyonanın son ayağının yapıldığı programa başta sporcuların yakınları olmak üzere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Hazırlıklarını tamamlayan kız ve erkek finalistler ayrı gruplar halinde havuzda mücadele verdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada öğrenciler birincilik için kulaç atarken aileler de onları heyecan içinde izledi.



“Bağcılar’da gençlerin geleceği adına umutluyum”


Müsabaka sonucunda her kategoride 1.2. ve 3. olan 12 kız ve 12 erkek toplam 24 sporcu altınla ödüllendirildi. Diğer finalistlere ise yüzücü gözlüğü ve bone verildi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan,“Bugün burada anne babaların evladını yarışırken görmesi büyük bir mutluluk büyük bir gurur. Bağcılar’da gençlerin geleceği adına umutluyum. İlçemizde bulunan gerek yüzme tesisleri, havuzlarımız ve spor salonlarımız iyi yerlere geleceğimizi gösteriyor. Buralarda yetişen gençler inşallah madalyalar kazanacak ve milli formayı giyecek” dedi.


Programın özel konuğu Türkiye Yüzme Federasyon Başkan Vekili Selçuk Demirel de “Çocuklarımızdan bahsettik ama anne babalara da şöyle bir görev düştüğünü düşünüyorum. Çocuklarına rol model olabilmeleri için kendilerinin de bu sporun içinde kalmasını ve hatta yarışmacı olarak yer almasını istiyorum. 80 -90 yaşında yarışan sporcularımız var onları gören gençlerimiz geleceğe dönük olarak onları rol model alıyorlar. Bu durum çocuklar için çok önemli ve mutluluk verici oluyor. 3 senedir bu güzel projeyi hayata geçiren Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya ve tüm ekibini de tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Bu soğuk günde burayı adeta ısıttınız ve sıcaklığınızla bahara çevirdiniz”


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: “Bağcılar bugün yine farkındalığını gösterdi. Sömestr tatili diye nitelendirdiğimiz tatilde öğrencilerimiz yüzme kurslarına ve yarışmalarına katıldılar.Burada dört ayrı kategoride finalleri gerçekleştirdik. Velilerimize bizlere göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere inandınız ve bu yavrularımızı bizlere emanet ettiniz. Bugün de burada güzel bir finalle bu yarışmayı nihayetlendirdik” şeklinde konuştu.


Bağcılar Belediye Başkanyardımcısı Kenan Gültürk ise “İyi ki varsınız. Bu soğuk günde burayı adeta ısıttınız ve sıcaklığınızla bahara çevirdiniz. Bizim gönlümüzde yarışan bütün çocukların hepsi derece almıştır. Allah nasip ederse öğrencilerimizi belediyemiz bünyesindeki spor kulübüne alacağız. Ümit ediyoruz ki çocuklarımız hem Türkiye hem de uluslararası alanlarda Bağcılar’ı temsil edecekler” dedi.


İşte finallerde derece yapan ve ödül kazanan şampiyon sporcular;


7-8 yaş minikler kategorisinde kızlarda Ece Alkan ,Zülal Kır ,Zeynep Çalık,erkeklerde İse,Canberk Alışkan, Ömer Dirtcan,Yusuf Efe Dönmez.


9-10 Yaş Yıldızlar kategorisinde kızlarda, Melis Kiremit,Ecrin Kaplan ,Azra Bekşen,ödül aldı. Erkeklerde de,Celil Eren Uyan, Mustafa Efe Çakır, Mustafa Yusuf Özkan


11-12 Yaş Genç Yıldızlar kategorisinde, Zeynep Serra İnal,Kayra Aylin Koç, Ayşe Naz Büyükgündüz ,erkeklerde ise,Türker İnam, Muhammed Emre Devel, Bora Kadı


13-14 Yaş Gençler kategorisinde, kızlardan Merve Çiftçi,Elif Berru Öztürk,Ayşe Ceren Taşkıran ödül alırken, erkeklerde İse,Hüseyin Görkem Nar, Bünyamin Kılıçarslan, Emre Kaya ödül alan gençlerden oldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
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