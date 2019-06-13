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Geleceğin yazarlarına ödülleri verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından hazırlanan ’Geleceğin Yazarları Projesi’ kapsamında, Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda öğrenim gören çocuklara okuma, yazma ve düşünsel becerilerinin artırılması için kısa hikayeler yazdırıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:20
Geleceğin yazarlarına ödülleri verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından hazırlanan ’Geleceğin Yazarları Projesi’ kapsamında, Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda öğrenim gören çocuklara okuma, yazma ve düşünsel becerilerinin artırılması için kısa hikayeler yazdırıldı. Bu kapsamanda kitap yazan 47 çocuk için imza günü düzenlenirken, çalışmalarda yer alanlara hediyeleri verildi.


Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan okulda düzenlenen etkinliğe, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokol üyeleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Müdür Mehmet Şahne, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahne, "Proje kapsamında farklı elemelerden geçerek, kendi hikayelerini kitaplaştırma fırsatı bulan 47 öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugün onların ilk kitaplarını imzalama günü. İnşallah bu proje hayatlarında güzel başlangıçlara yol açacak. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Ali İhsan Su ise güzel bir etkinlikte öğrenciler ve öğretmenlerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Valilik olarak gençlere, çocuklara yönelik birçok projeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Su, "Emniyet Müdürlüğümüzde gerçekten bu çerçevede gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize yönelik birçok proje gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. İşte onlardan bir tanesi de Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçirdiği Geleceğin Yazarları Projesidir. Bu proje ile buradaki çocuklarımızı hepimiz tanımış olacağız. Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi de o ülkedeki yazarlardır, fikir insanlarıdır. Hepimizin hayatında, hayatınıza yön veren, kader çizginize etki eden önemli insanlar, yazarlar, fikir insanları vardır. Bunlar bize yön verdiği gibi ülkenin de geleceğine yön veriyor, ideallerini oluşturuyor. Birçok ülke önemli yazar insanlarıyla tanınıyor, biliniyor. Bugün burada 47 çocuğumuzun eseri kitaplaştırıldı. Belki yarın bunlar ülkemize yön veren, önemli fikir insanlarını oluşturacaklar. Bunları okuyarak, gelecekteki nesiller kendilerine yön verecekler. O bakımdan şimdiden bu genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onlar bizim geleceğimizi oluşturacaklar. Bizim çocuklarımız geleceğin Türkiye’sini bu çocuklarımız oluşturacaklar. O bakımdan bunların her alanda geliştirilmesi, eğitilmesi çok çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Su ve Şahne, kitap yazan öğrencilere hediyelerini verdiler. Daha sonra ise çocuklar kendi yazdıkları kitapları imzaladılar.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:20
  1. kitap
  2. imza günü

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