Geleceğin tenisçileri Toroslar’da yetişiyor

Toroslar Belediyesi, yaz okulları kapsamında verdiği tenis kursları ile geleceğin tenisçilerini yetiştiriyor. Halen 100 çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı tenis kurslarına, isteyen vatandaşlar başvurabiliyor.

Toroslar Belediyesi’nin tenis kursları, Çağdaşkent Mahallesindeki 3 Ocak Spor Kompleksi’nde veriliyor. Hafta içi her gün guruplar haline verilen dersler 8-10, 10-12, 12-14 yaş olmak üzere 3 ayrı guruptan oluşuyor. Toplamda 100 kişinin eğitim aldığı kursta, antrenörler tarafından belediye spor kompleksinde teorik ve teknik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde tenis teknikleri, raket tutuşları, temel eğitim hareketleri, servis atışları, karşılıklı oynamalar, top sektirmeler, duvar çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler veriliyor.

Yetişkinlere yönelik de haftada 2 saat verilen tenis kursuna katılmak isteyen vatandaşlar belediyeden ayrıntılı bilgi alabiliyor.

Kurslara ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, spora verdiği desteğin artarak devam edeceğini kaydederek, "Geleceğin sporcularını yetiştirmek istiyoruz. Bu düşüncemizden yola çıkarak sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceğiz” dedi.

Profesyonel eğitmenlerin gözetiminde verilen tenis eğitimleri ile başarılı sporcuların turnuvalara katılabilecek düzeye geldiğini belirten Yılmaz, “Toroslar’da farklı spor dallarında spor kursları açarak çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini keşfedebilmelerine imkan tanıyoruz. Bireysel spor dallarından olan tenis de hem beden hem de ruh sağlığı için çok faydalı bir spor. Kursta başarılı olan öğrencilerimiz turnuvalara katılarak ilçemizi temsil ediyor. Öğrencilerimize güveniyoruz” diye konuştu.

Toroslar Belediyesi Tenis Antrenörü Atilla Bozkurt ise “Derslerin verilmeye başladığı ilk 8 ayda Mersin’de düzenlenen turnuvalarda erkek kategorisinde 1. ve 2. olmuştuk. Öğrencilerimiz çok hızlı öğreniyor ve istekliler. 13-16 Temmuz tarihleri arasında da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere Mersin Tenis Kompleksi’nde turnuva düzenlenecek. 8-10 yaş gurubundan 6 öğrencimiz katılacak. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Dereceler elde edeceklerine inancım tam” ifadelerini kullandı.