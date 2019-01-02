ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi arasında, yenilikçi sınıf tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi ve 3 boyutlu modellendirilmesi amacıyla "Geleceğin Sınıfını Tasarlama İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde imzalanan protokol kapsamında yapılacak yenilikçi sınıf tasarımları 3 boyutlu olarak modellendirilecek.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, burada yaptığı konuşmada, çocukları geleceğin dünyasına hazırlanmanın önemine işaret ederek, "Çocuklarımızı dünya standardının üzerinde, açık fikirli, ne yapacağını bilen, araştırmayı bilen, serbest düşünen insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda yetiştikleri ortamın buna uygun olması lazım." dedi.

2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklanmasının ardından kişilerin ve kurumların milli eğitime katkı vermek için taleplerini ilettiklerini söyleyen Denemeç, Hacettepe Üniversitesine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, fiziki unsurların da eğitim reformunun bir parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi, protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Protokol kapsamında, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Future Classroom Lab" projesi çerçevesinde, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından yenilikçi sınıf tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi ve 3 boyutlu olarak modellendirilmesi amaçlanıyor.

Konuşmaların ardından, Denemeç ile Özen, protokolü imzaladı. Törene, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, MEB yetkilileri ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.