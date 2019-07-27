Geleceğin siber kahramanları sertifikalarını aldı

Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Bilişim Takımı girişimleri ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde 81 İlde 81 Siber Kahraman projesi kapsamında, BEÜ’de 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Siber Kamp Etkinliği’, katılımcı öğrencilere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

50 kontenjan ile taleplerin alınmaya başlandığı proje, 200’e yakın başvuru ile büyük ilgi görünce, kontenjan 64’e çıkartılarak online yapılan sınav ile katılımcılar belirlendi.

Eğitmen Melih Tolga Şahin tarafından, Bilgi Güvenliğine Giriş, Siber Güvenliğe Giriş, Saldırı ve Savunma Konseptleri, Atak Stratejileri ve Zafiyet Avcılığı, Network Topolojileri ve IP Konseptleri, Beyaz Şapkalı Hacker Olma Yolunda Kariyer Adımları konu başlıkları ile eğitimlerin verildiği proje, yüksek katılım ve memnuniyetle gerçekleşti.

Siber Güvenlik Merkez Müdürü ve Zonguldak BEÜ Bilişim Takımı Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner ve Zonguldak BEÜ Bilişim Takımı Lideri Alperen Aydın konu ile ilgili olarak,bu tür etkinliklerin devamı için çalışmaların devam ettiğini, yapılacak etkinlikler haberdar olmak için Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Zonguldak BEÜ Bilişim Takımı’nı Instagram ve Twitter’da "@zbeubilisim" kullanıcı adıyla takip edilebileceğini ifade etti.