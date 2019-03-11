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Geleceğin şefleri yarışması başlıyor

Beypazarı Belediyesi, Beypazarı Kaymakamlığı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Dama Mutfak Akademi ve Beypiliç işbirliği ile “Hayalden Gerçeğe Şef” aşçılık yarışması başlıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:16
Geleceğin şefleri yarışması başlıyor

Beypazarı Belediyesi, Beypazarı Kaymakamlığı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Dama Mutfak Akademi ve Beypiliç işbirliği ile “Hayalden Gerçeğe Şef” aşçılık yarışması başlıyor.


Ülkemizde aşçılık alanına ilgi duyan ve eğitim alamamış ve halihazırda yiyecek içecek alanında eğitim görenlerin katılımı ile üç etaptan oluşacak yarışmanın ön elemeleri Mart ayının her haftasında 10’ar kişilik gruplar halinde yapılacak. Yarışmada yarı finale 20, finale ise 10 öğrenci seçilecek.


Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ve Dama akademi yetkilileri, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı makamlarında ziyaret ederek ülkemizde yeni ve başarılı aşçıların yetişmesi için önemli bir adım olacağını belirterek, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


Geleceğin usta şefleri 5 Nisan 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu’nda hünerlerini sergileyecek. Yarışmanın birincisine profesyonel aşçılık eğitimi iş garantisi, bıçak seti ve şef üniforması verilecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:16
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