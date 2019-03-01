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Geleceğin şampiyonlarına hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Mitinginde, minik sporculara yakın bir ilgi gösterdi.

01 Mart 2019 Cuma 11:35
Geleceğin şampiyonlarına hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Mitinginde, minik sporculara yakın bir ilgi gösterdi. Erzurum Valiliğini Ziyareti esnasında minik buz hokeyciler, Erdoğan’ı sevgi çemberine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da geleceğin şampiyonlarına hediye verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde miting yapmak için geldiği Erzurum’da minik buz hokeycilerin sevgi çemberiyle karşılandı.


Erzurum Valiliği ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlgil, Şube Müdürü Yaşar Elen ile Antrenör A.Kerim Çintimar’la birlikte Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan minik buz hokeyciler, karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce hem çok heyecanlandılar. Hem de oldukça sevindiler.


Erdoğan’a büyük sevgi gösterisinde bulunan minik buz hokeyciler, gelecekte Türkiye adına milli takımlarda yarışacaklarını ve şampiyon olacaklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şimdiden başarı sözü verdiler.


AK Parti Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile 2011 UNIVEDSIADE kapsamında Erzurum’a yapılan buz ve kış sporları salonları meyvelerini vermeye başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erzurum’a yaptığımız buz salonlarının geri dönüşümlerini, sporcularımızın uluslararası yarışlarda elde ettikleri madalya ve dereceler ile görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.


Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da çağ atladığını ve yeni bir çığır başlattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minik buz hokeycilerle yakından ilgilenerek, “Ülkemizin geleceği sizlersiniz. İnşallah büyüdüğünüzde Türkiye adına bir çok uluslararası şampiyonaya katılacak ve dereceler elde edeceksiniz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik sporculara övgüler yağdırarak, esprilerde yaptı. Erdoğan, “Hepiniz güçlü ve kuvvetlisiniz, gücünüzü ve kuvvetinizi buz salonlarında yabancı ülkelerin sporcularına karşı göstereceksiniz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara çeşitli hediyeler verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve minik buz hokeycilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:35
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