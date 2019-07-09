Geleceğin şampiyonları Çukurova’da yetişecek

Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği tenis kurslarının açılışı Başkan Soner Çetin tarafından açıldı. Açılışta veteran milli tenisçilerle gösteri maçı da yapan Başkan Çetin, “Bu kortlardan yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tenisi “dünyanın en güzel sporu” olarak niteleyerek, ailelerden çocuklarını tenise yönlendirmesini, çocuklardan da tenisi bırakmamalarını istedi.

Çukurova Belediyesi Tenis Kurslarının açılışı Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Soner Çetin, binlerce gencin spor yaptığı futbol yaz okulu ve yüzme kurslarının ardından tenis kursu açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Tenisi bırakmayın”

Tenisin dünyanın en güzel sporu olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, çocuklara seslenerek, “Sakın tenisi bırakmayın. Velilerden de bu konuda destek istiyorum. Bu bereketli topraklarda değerli sanatçılar yetişti. Aynı zamanda şampiyon sporcular da yetişti. Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Türkiye şampiyonu tenisçiler. Ama burada yetiştikten sonra İstanbul’a gitmek zorunda kaldılar. Altyapıya önem veriyoruz. Yeni şampiyonlar bu kortlardan yetişecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, “Spor Kenti Adana Uyuşturucuya Hayır” sloganı ile çocukların spor yapması için imkanları seferber ettiklerini kaydederek, spor yapan çocukların hayatın her alanında başarılı olduğunu vurguladı.

Tenis kursunda başlangıç olarak 400 sporcunun yer aldığını ve bu sayının artacağını belirten Başkan Soner Çetin, Çukurova’da Tenis Akademisi kurulacağı müjdesini de verdi. Başkan Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan proje için 12 dönüm alan tahsis edildiğini açıkladı.

Gösteri maçına büyük ilgi

Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan da, 6 semt kortunda devam edecek tenis kurslarıyla ilgili bilgi verdiği konuşmasında Başkan Soner Çetin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bahar Kupasında dereceye giren tenisçilere madalya ve kupaları Başkan Soner Çetin tarafından verildi. Açılışta Milli Tenisçiler Emir Şendoğan ve Baran Söyler gösteri maçı yaptı. Törenin son bölümünde Başkan Soner Çetin ve Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan ile Veteran Milli Tenisçiler Aylan Kurtar ve Fethiye Mumcu’nun yaptığı çiftler gösteri maçı ilgiyle izlendi.