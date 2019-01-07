Geleceğin otomotiv mühendisleri bu okulda yetişiyor

SAKARYA (AA) - Türkiye'nin otomotiv üretiminde başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleceğin otomotiv mühendisleri yetişiyor.

Nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okulda, otomobilin motorunu sökme, takma ve katalog değerlerine göre ölçüm yapmayı uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, gelecekte iyi bir otomotiv mühendisi olup yerli otomobil üretimine katkı sağlamak istiyor.

Okul müdürü Fatih Şumnulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin motorlu araçlar teknolojisi alanında öncelikle kalifiye ara elaman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Eli tornavida tutan mühendisler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Şumnulu, "Geleceğin motorlu araçlar teknolojisi mühendisleri okulumuzdan çıkacaktır. Okulumuz, Türkiye'de az bulunan tematik okullardan birisi olup aynı zamanda özel program ve proje uygulayan okullardan biridir. En dikkati çeken projemiz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) destek aldığımız, 'Yeni Ufuk Otomotivde İmalat Sanayi' projemizdir." dedi.

- "Öğrencilerimiz geleceğin mühendisleri olacak"

Öğretmen Hakan Ercan, kentte otomotiv endüstrisi sanayisinin çok geliştiğini ve ihracatta ana kalemi oluşturduğunu kaydetti.

Ailelerinin desteğini alan öğrencilerin severek okula gelmelerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ercan, "Burada yetişen öğrencilerimiz geleceğin mühendisleri olacak. Otomotiv mühendisi olacak ve yerli üretimlerde söz sahibi olacak konuma gelecek. Bunlar için mücadele ediyoruz. Öğrencilerimiz bu atölyede motorlu araçların temel ana organı olan otomotiv motorunu sökme, takma, katalog değerlerine göre ölçümlerini yapmayı yürütmektedirler. Bu alanda öğrencilerimize her daim yardımcı olmaktayız." diye konuştu.

Öğrenci Mustafa Haliloğlu, motoru en küçük parçasına kadar öğrendiklerini belirterek, "En büyük amacımız, Türkiye'de iyi bir elaman olarak yetişmek. Yerli ve milli otomotivde teknik bir mühendis, eleman olmak istiyorum. En büyük hayalim bu." dedi.

Öğrenci Talha Ayvaz ise "Hedefimiz burada iyi bir teknik elaman olup motorları tanıyarak iyi bir mühendis olmak ve gelecekte yerli otomobilde söz sahibi olmak. Buradan mezun olduğumuzda iş garantimiz de olmaktadır." ifadelerini kullandı.