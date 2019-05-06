Geleceğin ormancıları, yangın hafızalarını gezdi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi son sınıf öğrencileri, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne gelerek ziyarette bulundu, yangın hafıza noktalarını gezdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencileri hocaları Prof. Dr. Derya Eşen komutasında Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kumluca İşletme Müdürü Faik Yılmaz, Öğretim Görevlisi Derya Eşen ve öğrencilerine, Yenicepinar yangını, Seylemit yangınları ve sonrası yapılan çalışmaları yerinde anlattı. Eğitim Görevlisi ve öğrencileri daha sonra Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Olympos’ta oluşturulan yangın hafıza noktası gezdi.

Kumluca İşletme Müdürü Faik Yılmaz; “Misafir öğrencilerimize eğitim görevlisi Derya Eşen hocamıza yangınların meydana geliş şekli ve sebeplerini, yangın söndürmedeki teknik çalışmalarımızı, yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarımızı anlattık. Ayrıca Olympos’ta yangın ve sonrası çekilen fotoğrafların sergilendiği yangın hafıza noktasını gezdirdik. Öğrencilerimiz memnun ayrıldılar” dedi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Derya Eşen ise “Çok verimli bir gezi oldu. Öğrencilerimiz okulda öğrendiklerini saha da gördükleri ile pekiştirdiler. Ev sahipliği yaptığından dolayı Kumluca Orman İşletme Müdürümüz Faik Yılmaz ve personeline teşekkür ediyoruz” diye konuştu.