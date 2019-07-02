Geleceğin mühendisleri tez sunumlarını Büyükşehir’de yaptı

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Lisans öğrencileri hazırladığı bitirme tezi sunumlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinde öğrenim gören 12 lisans öğrencisi eğitim dönemini tamamladı. Okulu bitirmek için tez hazırlıklarına başlayan öğrenciler, tez konularını “Akıllı Şehirler” ana başlığı altında hazırladı. Öğrencilerin hazırladıkları tezleri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yöneticilerinin oluşturduğu heyet değerlendirdi.

Yapılan eğitim faaliyetinin önemine değinen Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmi Özdemir; “Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy’a bize bu olanağı tanıdığı için teşekkür ederiz. Üniversite kent paydaşlarının tümüyle iç içe olmasını önemsiyoruz. Konu şehirler olunca belediyelerle yapılacak çok çalışma var. Bizlerin sahayı iyi bilen yetkililerden, öğreneceği çok şey var. Öğrenirken, öğretme yetimizle projelere ve uygulamalara yenilikçi dokunuşlar kattığımızda güzel ürünler çıkıyor ve çıkmaya devam edecektir” dedi.