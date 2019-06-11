Geleceğin mühendislerisır barajı ve hidroelektrik enerji santralinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ’’ Hidrolik ve Su Kaynakları’’ dersi kapsamında Kahramanmaraş Sır Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santraline teknik gezi düzenledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen geziye; HKÜ Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çağan Kılınç, Dr. Öğr. Üyesi Motasem Y.D. Alazaıza, Öğr. Gör. Nurullah Akbulut ve Arş. Gör. İbrahim Halil Değer katıldı.

HKÜ Mühendislik Fakültesi, geleceğin mühendislerini yetiştirerek teknolojik gelişmelere ve küreselleşen dünyaya yabancı kalmayan mezunlar vermeyi hedefliyor. Bu bağlamda teknik geziler düzenleyerek öğrencilerine teorik bilgilerini sahada pekiştirme fırsatı sunan HKÜ, inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için Kahramanmaraş Sır Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralini ziyaret etti.

İnşaat Mühendisliği Odası Yönetim Kurul Üyesi ve HKÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Gör. Nurullah Akbulut öncülüğünde düzenlenen gezide öğrenciler, Sır Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralinde incelemelerde bulundu. Barajın özellikleri, İnşa süreci ve elektirik üretimi safhaları gibi konular hakkında bilgi edinen öğrenciler, teorikte öğrendikleri bilgileri gözlemleyerek pekiştirme fırsatı buldu.

‘‘Teorik eğitimi pratiğe dönüştüren üniversite’’

Türkiye’nin 17’nci Kahramanmaraş’ın ise 3’üncü büyük hidroelektrik enerji santraline düzenlenen gezi hakkında konuşan Öğr. Gör. Nurullah Akbulut, ‘‘Üniversitemiz, her zaman mesleği hakkında gerekli donanım ve tecrübeye sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Fakültemiz ise teorik eğitimin dışında öğrencilerine saha da tecrübe etme fırsatı sunarak bilgilerini pekiştirmelerine olanak sağlayan çalışmalara imza atmıştır. Bunların en başında öğrencilerimize uyguladığımız CO-OP (Cooperative Education) yani eğitim-öğretimi sektör ile uygulama modelidir. Bu model ile öğrencilerimizi ilgili sektörlere iş hayatına gönderiyoruz. Böylelikle hayata bir adım önde ve daha donanımlı başlama şansı oluyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teorik eğitimi pratiğe dönüştüren bir üniversite. Öğrencilerimizden aldığımız bu verimle bizler de çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz’’ diye konuştu.