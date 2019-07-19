"Geleceğin meslekleri" YKS tercih kılavuzunda

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - BURCU ÇALIK - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda "geleceğin meslekleri" olarak tanımlanan bilgi güvenliği teknolojisi, yazılım geliştirme, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme gibi bölümler de yer aldı.

AA muhabirinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlediği bilgilere göre, üniversiteler, bu yıl gelecek vaat eden bölümlere öğrenci kabul etmeye başlayacak.

Kılavuzda, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "geleceğin meslekleri" olarak gösterilen, bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zeka mühendisliği, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi lisans ve ön lisans programlarının kontenjanları da yer aldı.

Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesinde açılan lisans düzeyindeki ilk "bilgi güvenliği teknolojisi" bölümüne tam ve yüzde 50 burslu olarak toplam 23 kontenjan tanındı. Eğitim dili İngilizce olan programa adaylar sayısal puan türünden tercihte bulunabilecek. Bir başka yeni lisans programı "yazılım geliştirme" bölümü de yine Yeditepe Üniversitesinde toplam 22 kontenjanla eğitime başlayacak.

Hacettepe Üniversitesi'nde açılan yapay zeka mühendisliği programına da 30 öğrenci alınacak.

- "Hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi" bölümüne 41 öğrenci alınacak

Lisansın yanı sıra ön lisans programlarında da gelecekte ülkelerin kalkınmasında rol oynayacak teknolojilere yönelik insan gücünü yetiştirecek bölümler yer aldı.

Bu kapsamda, geleceğin meslekleri arasında gösterilen "üç boyutlu modelleme ve animasyon" bölümüne bu yıl ilk kez öğrenci alınacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde açılan bölüme okul birincisi kontenjanı dahil 41 öğrenci kabul edilecek.

Kılavuzda dikkati çeken ve ilk kez öğrenci alınacak programlar arasında yer alan bir diğer bölüm ise "hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi" oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde açılan ve geleceğin taşıtlarının üretilmesinde yer alacak gençlerin yetiştirileceği bölüme alınacak öğrenci sayısı okul birincisi kontenjanı ile 41 olarak belirlendi.

İstanbul Kültür ile Ostim Teknik üniversitelerinde açılan "dijital medya ve pazarlama" bölümünde ise burslu ve yüzde 25 ile 75 arasında değişen oranlarda indirimli olarak toplam 80 öğrenci öğrenim görecek.

Son yılların öne çıkan alanlarından ön lisans düzeyindeki "bilgi güvenliği teknolojisi" bölümünün bulunduğu üniversitelere de bu yıl yenileri eklendi.



Bandırma Onyedi Eylül, Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Hatay Mustafa Kemal, Isparta Uygulamalı Bilimler, İstanbul Gedik, İstanbul Gelişim, Osmaniye Korkut Ata, Ostim Teknik, Selçuk, Toros ve Ufuk, bu alanda ilk kez öğrenci alacak üniversiteler olarak kılavuzda yer aldı.

Öğrenciler ön lisans programlarını Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarına göre tercih edebilecek.



- Dijital oyun tasarımı

Öte yandan son yılların ilgi çeken ve geleceği olan eğitim programları arasında gösterilen "dijital oyun tasarımı" da çeşitli üniversiteler bünyesinde lisans programı olarak yer alıyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre 2019-YKS kapsamında programa, Bahçeşehir Üniversitesi 67, Beykoz Üniversitesi 40, İstanbul Aydın Üniversitesi 60, İstanbul Bilgi Üniversitesi 28 ve İstinye Üniversitesi de 50 olmak üzere toplam 245 kontenjan ayrıldı.

Sayısal puan türüne göre öğrencilerini kabul edecek programın eğitim dili İngilizce olacak.