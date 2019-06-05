Geleceğin meslekleri üniversite programlarındaki yerini aldı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, lisans ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak gösterilen programların açıldığını ve bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde yer aldığını bildirdi.

Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, 21. yüzyılın hakim gücü endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile insan hayatının tüm noktalarında süreklilik gösteren değişkenlik ve akışkanlıkların oluştuğunu vurguladı.

Durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçildiğine işaret eden Saraç, eğitimde bilgi kadar yeteneklerin kazandırılması, geliştirilmesi ve yetenek eğitimlerinin hızla uygulanmaya başlanması beklentisinin ön planda olduğunu belirtti.

Saraç, yükseköğretimin planlayıcılarının, politikacılar ve iş dünyasını yönetenlerin 21. yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak amacıyla yoğun ve entegre çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı 'İşlerin Geleceği' raporuna göre yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin adaptasyonunun, iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediği net olarak ortaya konulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yıl sonuna kadar 100 bin öğrenci dijital dönüşüm programı alacak"

Bu kapsamda, 16 üniversitede öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlattıklarını hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Bu proje ile bu yıl 30 bin 2 öğrenci, 3 bin 112 öğretim elemanı eğitim aldılar. Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sistemle 2019'un sonuna kadar 100 bin öğrenci bu programı almış olacak. Bir Türkiye projesi olarak sunduğumuz 100/2000 YÖK Doktora Projesi'nde geleceğin meslekleri ile ilgili ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda (büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, robotik…) doktora programları açarak akademiye, iş dünyasına ve sanayiye, doktoralı, nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Bu programdan gün itibarıyla 3 bin 721 öğrenci yararlanıyor. Program bu yıl mezun vermeye başlayacak ve öncelikli alanlarda çok sayıda doktoralı elemanlarımız olacak."

- Geleceğin meslekleri üniversite programlarında

Saraç, dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, "büyük resim" içinde davranabilme ile esneklik ve uyumun 21. yüzyılda edinilecek tüm mesleklerde ana beceriler ve ana kavramlar olarak sunulduğunu belirtti.

Üniversitelerin eğitim programlarında bu kavramların da yer bulduğuna işaret eden Saraç, "Ayrıca bu yıl lisans ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak addedilen programlar açılmıştır ve bu yılki YKS tercihlerinde yer almaktadır. Bunların bir kısmı, bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, tarım ticareti ve işletmeciliği, uluslararası ulaştırma sistemleri, yapay zeka mühendisliği, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama (önlisans), hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi (önlisans), üç boyutlu modelleme ve animasyon (önlisans) programlarıdır." ifadelerini kullandı.

Saraç, Yeni YÖK olarak geleceğin mesleklerine yönelik araştırma ve belirleme çalışmalarının daha da genişleyeceğini vurgulayarak, "Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün etkileri birçok yeni meslek alanlarının oluşmasına veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına neden oluyor. Bu değişimler bölgesel coğrafya ile de ilgili. Türkiye'ye bakıldığında, Türk iş dünyasında, iş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41'inin 2020 itibari ile değişeceği ifade ediliyor. Türkiye'de yükseköğretim politikalarını yürüten kurum olarak biz de yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında daha başarılı olmaları ve ülkenin ekonomik ve sosyal refahına mutlak katkı koyabilmeleri saikini önemle önde tutuyoruz." bilgisini paylaştı.

21. yüzyılda, teknik kadar sosyal yeteneklerin de önemli olduğunu belirten Saraç, iş dünyasına sundukları iş gücünün niteliğini artırırken sosyal yetenekler kavramının da üniversitelerin önemli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, bilginin sınırını kaldıran en önemli etkenin dijitalleşme olduğuna işaret ederek, "Bu durum onca değerin yanında ne yazık ki denetimsizliği ve bilgi kirliliğini de beraberinde getirebilmektedir, yani bilgi sınırsızlık karakteri kazanmıştır. Dolayısıyla bu konunun da gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bütün bu konuları tartışmak amacı ile 2019-2020 eğitim yılının başında İstanbul'da üniversitelerimiz, iş dünyası ve sendikalarla birlikte 'Geleceğin Meslekleri-Bölgesel Değerler ve Türk Yükseköğretimi' adlı kongre çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onları geleceğin meslekleri ile tanıştırmak ve onların bilim ile yoğrulmuş beyinleri ve yetenekli elleri ile büyük Türkiye idealine katkı sağlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.