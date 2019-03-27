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"Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de gerçekleşti

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) çeşitli meslek dallarında verilen eğitimlerin ardından 135 kişiye sertifikaları dağıtıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:50
"Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de gerçekleşti

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) çeşitli meslek dallarında verilen eğitimlerin ardından 135 kişiye sertifikaları dağıtıldı.


Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adana İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Geleceğin Meslekleri Eğitimi kapsamında, 9 meslek dalında kurslar verildi. Bu kurslarda başarılı olanlara, ATÜ senato salonunda sertifika töreni düzenlendi. 225 kursiyerin katıldığı programda, 135 kişi sertifika almaya hak kazandı.


Kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik eden Ahmet Karaveli, aldıkları eğitimlerle ilgili mesleklerde kendilerini daha da geliştirerek iş gücü piyasasında önemli yerler edinmeleri temennisinde bulundu. Eğitim aşamasında iş birliği içerisinde bulundukları Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay başta olmak üzere eğitimcilere teşekkürlerini ileten Karaveli, iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.


Prof. Dr. Mehmet Tümay, üniversitelerinde ilerleyen dönemlerde, İŞKUR bürosu açacaklarını belirterek, iki kurumun iş birliklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Kurslarda verilen eğitimlerle topluma katkı ve fayda sağladıklarını ifade eden Rektör Tümay, bu eğitimlerle, öğrencilerin bilgi birikimlerini her geçen gün artıracaklarını söyledi.


Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Prof. Dr. Hasan Kurtaran, Adana İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Güngör, eğitmenler ve kursiyer öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:50
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