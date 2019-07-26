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Geleceğin Masterchefleri yetişiyor

Tokat’ta yaz tatilini değerlendirerek sosyal medyadan uzaklaşan öğrenciler lezzet atölyesinde aldığı kurslarla el becerisi kazanıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:32
Geleceğin Masterchefleri yetişiyor

Tokat’ta yaz tatilini değerlendirerek sosyal medyadan uzaklaşan öğrenciler lezzet atölyesinde aldığı kurslarla el becerisi kazanıyor.


Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nce 8-15 yaş arası çocukların akademik başarılarının yanı sıra kişisel, sosyal, el becerilerinin gelişmesi amacıyla yaklaşık 5 yıldır öğrencilere kurs veriliyor. 5 yıldır yürütülen proje ile çocukların gerçek hayatta işlerine yarayacak beceriler kazanmaları ve sanal ortamdan uzaklaşmaları amaçlanıyor. Geleceğim Masterchefleri olmaya aday öğrenciler hamur açmayı, çiğ köfte yoğurmayı, mantı, pasta ve çeşitli yemekler yapmayı öğreniyor. Mutfak atölyesinde yaklaşık 100 çocuk çeşitli saat dilimlerinde kurs alıyor. Kız öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilerinde ilgi gösterdiği kurslara katılan öğrenciler ‘büyük maharetler küçük yaşlarda başlar’ projesi kapsamında hünerlerini sergiliyor. Öğrenciler ayrıca kursta kendi yaptıkları yemekleri tadarak fast food yemeklerden uzak duruyor.



Sanal ortamdan uzaklaşıp, el becerisi kazanıyorlar


Kurs Öğretmeni Senanur Kantarcı öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmeleri için lezzet atölyesinde pastalar, poğaçalar yaparak el becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Arzu Arslan, çocukların sanal ortamdan uzaklaşarak gerçek hayatta beceri kazanmaları hususunda çeşitli kurslar düzenlediklerini kaydetti. Bu kapsamda lezzet atölyesinde açtıkları kursa yüze yakın öğrencinin katıldığını ifade eden Arslan, “Büyük maharetler küçük yaşlarda kazanılır projemizin 5. Yılındayız. Çok güzel dönüşler aldık, bine yakın öğrenciye ulaştık bu süreçte. Bu projenin sadece Tokat’ta değil, Türkiye genelinde de yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Amacımız öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra hayatta işlerine yarayacak gerçek maharetler kazanmalarını sağlamak” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:32
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