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"Geleceğin lideri" diyerek gazladıkları Prens Selman'ı satmaya başladılar!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman için "Geleceğin lideri" olarak manşetler atan gazeteler, bir bir Selman'ı satmaya başladı. ABD merkezli New York Times, Selman'ın yerine "Suudi Arabistan kendine yeni bir veliaht prensi bulmalı" yorumunu yaptı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:00
"Geleceğin lideri" diyerek gazladıkları Prens Selman'ı satmaya başladılar!

Başta ABD basını olmak üzere uluslararası medya, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı aylar boyunca cilalayıp parlattı. Yapılan reformları örnek göstererek "geleceğin lideri" manşetlerini atan gazeteler, bugün Selman'dan desteğini büyük bir hızla çekiyor.

Cemal Kaşıkçı meselesinden sonra Selman'a "diktatör" tanımlamasının yapılması da cabası.

"Suudi Arabistan kendine yeni bir veliaht prensi bulmalı"

Henüz 33 yaşında olup yaklaşık 16 aydır görevde olan Veliaht Prens Selman, parıltılı gelecek rüyasının bir numaralı mimarıydı. Ancak Kaşıkçı meselesi ve yanlış reformlar Selman'In gözden düşmesine neden oldu.

New York Times yazarı Nicholas Kristof, Muhammed Bin Selman için "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ortaya çıkmaması durumunda Kral Selman'a yeni bir veliaht prens bulmasını net bir şekilde iletmelidir. Cinayetin sonuçları olmalı" yorumunu yaptı.

Prens bir numaralı hedef

Cemal Kaşıkçı meselesindeki sır perdesi henüz aydınlanmazken, öldürülmesi veya kaçırılması durumunun bizzat Veliaht Selman tarafından yaptırıldığı artık ABD'liler tarafından da yüksek sesle konuşuluyor. Öyle ki CIA eski direktörü John Brennon dahi "Böyle bir şey olmuşa Prens Muhammed'in emriyle olmuştur" demişti.

Bunun üzerine ABD basını "Kral sorumluları cezalandırmalı, cezalandırmazsa yaptırım konmalıdır" yorumları yapılmaya başlandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:00
  1. selman
  2. Muhammed Bin Selman
  3. Suudi Arabistan

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