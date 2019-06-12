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Geleceğin Jimnastikçileri ASFİM’de Yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM); sporun temeli olarak bilinen ‘Temel Jimnastik Eğitim Kursu’ ile Antalyalı çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:17
Geleceğin Jimnastikçileri ASFİM’de Yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM); sporun temeli olarak bilinen ‘Temel Jimnastik Eğitim Kursu’ ile Antalyalı çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 4-8 yaş aralığındaki çocukların yararlanabildiği kurslara şu ana kadar 5 bin 782 çocuk katılım gösterdi.


ASFİM’lerde verilen Temel Jimnastik Eğitimi ile gelişim çağındaki çocukların küçük yaşta spor yapma alışkanlığı edinmeleri ve vücut esnekliği kazanmaları amaçlanıyor. Aynı zamanda çocukların oyunla sporu bağdaştırarak eğlenceli vakit geçirmeleri ve jimnastik ile kendi vücutlarını tanıyabilmeleri sağlanıyor.



Çocuklar jimnastiğe, veliler fitnesse


Atatürk, Kepez, Konyaaltı, Kemer, Kumluca ve Manavgat spor merkezlerinde devam eden temel jimnastik eğitimi, 4-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenleniyor. Aktif olarak 1142 kişinin spor yaptığı kurslara şu ana kadar 5 bin 782 çocuk katıldı. Haftada iki gün gerçekleşen eğitimlere veliler de yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklarını jimnastik kursuna getiren veliler, fitness salonunda spor yaparak boş vakitlerini değerlendiriyor.



Kurslar yoğun ilgi görüyor


Kemer, Kumluca ve Manavgat ASFİM’de ilk kez uygulanan çocuklara yönelik Temel Jimnastik Eğitimi yoğun ilgi görüyor. ASFİM kurslarına ilk kez katıldıklarını ve çok memnun olduklarını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Aycan Acar, “ASFİM’leri tesadüfen billboardlarda gördüm, sonrasında kayıt olduk. Bu tarz etkinlikler çocukların sosyalleşmesi açısından gayet uygun. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak böyle bir imkan sunması da son derece güzel. Bu tarz spor aktivitelerinin devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:17
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