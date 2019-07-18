Geleceğin iş gücü potansiyeli burada

1251 yılında kurulan Karatay Medresesi’ni 2009 yılında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ismiyle yeniden eğitime açarak bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi’nde yeni akademik dönem hazırlıklarına başlandı. Geçtiğimiz günlerde bin 700 öğrenci ile ailelerine mezuniyet sevincini yaşatan üniversitede 2019 – 2020 Akademik Yılı hazırlıkları tanıtım günleri ile başlamış oldu.

İş dünyasının tecrübesi yansıyor

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi’nin gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye’nin en eski ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Konya Ticaret Odası (KTO)’ndan aldığını ifade ederek, ‘’KTO ile KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının geniş tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır” dedi.

Üç yeni bölüm açılıyor

2019 -2020 yılında üniversitenin ilk kez öğrenci alacağı bölümler hakkında da bilgiler veren Başkan Öztürk, “Türkiye, diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi havacılıkta da önemli bir potansiyele sahip. Neredeyse her akademik yılda ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip bölümler açan üniversitemiz, bu yıl Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümü’ne ilk kez öğrenci kabul edecek olup ilk yıl 40 öğrencimizle eğitimlerimize başlayacağız. Ayrıca Pilotaj bölümümüz Türk Hava Kurumu’ndan sonra planör eğitimi veren tek kurum olacaktır. 4 yıl sonunda kendi Havaparkı olan 14 uçaklık filoya sahip bir bölüm haline gelecek olan Pilotaj Bölümü ile Konya’da havacılığı geliştirmek adına da önemli bir adım atmış olacaktır. Üniversitemiz sanayi ve ticaret şehrinde olmanın verdiği sorumlulukla hareket etmekte bu kapsamda şehirde ihtiyaç duyulan bölümleri de bünyesine kazandırmaktadır. Yine ilk kez öğrenci alacağımız Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde sektördeki ara eleman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Dış Ticaret ve Mekatronik bölümlerinde eğitim vermeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.

Daha güçlü üniversite

Üniversitenin gelişimi ve akademik yapısı hakkında bilgiler veren KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Bu eğitim-öğretim yılında 27 farklı programdan 1700 ön lisans ve lisans öğrencisi mezun olmaktadır. Öğrenci sayısı 8.500’e, akademik personel sayımız 319’a, idari personel sayımız ise 300’e ulaşmıştır. Ön lisans ve lisans program sayımız 40 lisansüstü program sayımız 28’e ulaşmıştır. 2019-2020 Akademik Yılı’nda ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’na öğrenci kabulü yapılacaktır. Üniversitemizde programlar açılırken iş dünyası, Konya, bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınmakta ve özgün programlar ortaya konulmaktadır” dedi.

İddialı bölümler

Emir Celâleddin Karatay tarafından 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi’nden aldığı tarihî ilhamla yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finans, Enerji Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği gibi etkin ve stratejik bölümleriyle geleceğin nitelikli iş gücü oluşumuna katkı sağlamayı amaçlıyor. İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü ise üniversite bünyesinde Türkiye’ye katkı sağlayacak bölümlerin başında geliyor.