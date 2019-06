Geleceğin hukukçularının mezuniyet sevinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinde 2018-2019 yılı öğretim yılının son bulması ile birlikte 156 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinde 156 öğrenci mezun oldu.

Fakülte binası önünde yapılması planlanan ancak yoğun sağanak yağış nedeniyle amfi salonuna gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, akademisyenler, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan programda ardından konuşmalara geçildi. Programda ilk olarak konuşma yapan hukuk fakültesi bölüm birincisi Büşra Karakoç, üzerlerinde emeği olan öğretim görevlilerine teşekkürlerini ileterek, mezuniyet sevincini salondakilerle paylaştı.

Daha sonra kürsüye çıkarak söz alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan Tahsin Keçeligil, sözlerine yağış nedeniyle program akışının planlandığı gibi gerçekleşmediğini aktararak başladı. Keçeligil, “Bugün hukuk dünyasına yeni hukukçular kazandıracağız.Malumunuz hukuk çok önemli bir şey. İnsanların doğumundan ölümüne ve hatta ölümünden sonrasına kadar uzanan bütün hakların, sorumlulukların ve yetkilerle alakalı her bireyi ilgilendiren bir kavram. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin donanımlı olmalarına, hukukun bütün olaylarına vakıf olmalarına gayret ettik ve çaba gösterdik. Bu noktadan sonra öğrencilerimiz iş yaşamına geçecekler. Belki bir kısmı akademik kariyer yapacak, bir kısmı serbest meslekte çalışacak. Bir kısmı kamuda görev alacak. Her ne surette olursa olsun, hiçbir meslek sadece diploma almakla bitmez. Mesleki anlamda gelişmek için eğitimi sürdürmek lazım. Türkiye’de yargı konusunda çok önemli çalışmalar devam ediyor. Yargı reformu paketlerini hepimiz duyduk. Türkiye’de ki hukukta bütün yer alan paydaşların çabalarıyla hukuk alanında reform yapılmaya çalışılıyor. Ülkede özgürlüklerin artması ve yaşanabilirlik hukukla alakalıdır. İşte bu noktada genç hukukçulara, nitelikli hukukçulara ihtiyacımız gün be gün daha da artıyor“ diye konuştu.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun’da başlayan Milli Mücadele’nin 100. yıldönümünde hukukçuların mezun verilmesinin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, hayata veda eden Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye Allah’tan rahmet diledi. Kaymakam Yıldırım, "Adalet mülkün temelidir. Devletin temelidir. Adalet olmadığı zaman devletler olmaz. Demokrasiler olmaz. Bütün Türk-İslam devletlerinde adalet hep ön planda yer almıştır. Sizler adaletin bir unsuru olarak hepiniz adaletin tecelliyeti için çalışacaksınız. Ben bunu önemsiyorum. Öğrencilerimizden isteğim adil olmaları. Bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi sonrası mezun olan 156 öğrencinin başarı belgeleri verildi.

Mezuniyet programı ant töreni ve kep fırlatılması ile birlikte son buldu.