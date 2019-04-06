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Geleceğin hafızlarına spor malzemesi desteği

Manisa Diyanet Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında ortaokulda okuyan ve hafızlık yapan 22 öğrenciye spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:24
Geleceğin hafızlarına spor malzemesi desteği

Manisa Diyanet Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında ortaokulda okuyan ve hafızlık yapan 22 öğrenciye spor malzemesi dağıtımı yapıldı.


Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’ kapsamında pilot olarak seçilen sınıfta öğrenim gören 22 öğrenci hem ortaokul okuyor hem de hafızlık yapıyor. Bu öğrencilerin sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri adına Diyanet Gençlik ve Spor Kulübü Manisa Şubesinde protokol imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere masa tenisi, voleybol, futbol, basketbol ve badminton alanlarında kullanılan spor malzemeleri hediye edildi. Öğrencilere spor malzemeleri Yunusemre ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programı ardından verildi. Programa Yunusemre ilçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Diyanet Gençlik ve Spor Kulübü Manisa Şubesi Başkanı Murat Emgener, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu İbrahim Efe ve okulun Kur’an-ı Kerim Dersi öğretmeni Kazım Bozkaplan ve öğrenciler katıldı.


İlçe Müftüsü Bakır, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmaların devam edeceğini söyledi.


Diyanet Gençlik ve Spor Kulübü Manisa Şube Başkanı Murat Emgener ise “Yunusemre ilçe Müftülüğü’nün ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’nun ortaklaşa düzenlediği hafızlık sınıfı projesinde biz de spor kulübü olarak katkıda bulunmak istedik. Biz de hafızlık yapan öğrencilere spor etkinliklerinde yardımcı oluyoruz. Bugün de bu çocuklarımıza spor malzemesi desteğinde bulunduk. İnşallah proje Manisa’mızda kalıcı olur, bu çocuklarımız arasından da hafızlar çıkar. Proje de emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:24
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