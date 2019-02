GİRESUN (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek hep beraber olacak. Biz, 'AK Parti milletin partisidir' diyoruz, 'AK Parti milletin ta kendisidir' diyoruz, buna her zaman inandık." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Giresun İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginin coşkusunu hep beraber izlediklerini söyledi.

"Bu seçim inşallah bizim zaferle sonuçlandıracağımız bir seçim olacak." diyen Selçuk, "Daha önce de belirtmiştim, Aydın tabii ki baba ocağım, Ordu'ya da sabah geçtik, Ordu da benim doğduğum yer, Giresun da okuduğum yer. O yüzden bir şekilde insanın hayatının geçtiği illerin büyük bir zaferle çıkması benim için büyük bir mutluluk olacak. O yüzden Giresun'u inşallah 31 Mart akşamında biz renginin değişmiş olarak göreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, 2002'den bu yana 17 yılda her zaman milletin umudu olduklarını ifade ederek, "Umudumuzu her zaman diri tuttuk ve AK Parti olarak her zaman çıtayı yükselttik çünkü AK Parti'deki herkes hizmete sevdalı olarak var, aşk ile var ama aşk varken bir yandan da Cumhurbaşkanı'mızın bu seçim süresince beyan ettiği gibi biz 17 yıl boyunca bir yandan da tevazumuzu, samimiyetimizi, gayretimizi hiçbir zaman bırakmadık." dedi.

AK Parti'nin, ilklerin partisi olduğu kadar aynı zamanda ilkelerin de partisi olduğunu söyleyen Selçuk, şunları aktardı:

"İlkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik, 31 Mart yerel seçimleri de tabii ki siyasi tarihimiz açısından önemli seçimlerden biri. Aslında AK Parti olarak her seçimi önemli gördük, hiçbir seçimi küçümsemedik ve her seçimde de ilk seçim gibi büyük bir gayretle, büyük bir şevkle çalıştık. Bu seçimden de inşallah bizler yine bir zaferle çıkacağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine layık olarak çıkacağız."

Bu süreçte asla rehavete kapılmayacaklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Hep beraber inşallah uğranmayan kapı, dokunulmayan yürek ve gönül bırakmamaya çalışacağız. AK Parti'mizin farkını, hükümetlerimizin farkını, icraatlarımızı anlatacağız. AK Parti, her zaman kendi kendiyle yarışan, kendi çıtasını yükselten bir parti oldu. Teşkilatlarımızla birlikte bu tarihi sorumluluğu da yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah ben Giresun'a zafer kazanmış ev sahibi olarak geleceğim. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek hep beraber olacak. Biz, 'AK Parti milletin partisidir' diyoruz, 'AK Parti milletin ta kendisidir' diyoruz, buna her zaman inandık. İşte biz bu seçimlerde de her zaman olduğu gibi 'milli irade' diyeceğiz, 'gönül belediyeciliği' diyeceğiz, gönül belediyeciliğinde neler kastettiğimizi vatandaşlarımıza anlatacağız."

Konuşmanın ardından Recep Karaçam adlı vatandaş, Bakan Selçuk'tan müsaade isteyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazdığı şiirini okudu.